Hun er ett av flere unge topptalenter innen klassisk musikk fra Bergen

Fakta Cellist Amalie Stalheim (27) Fra Fana i Bergen, bosatt i Stockholm. Mottatt flere internasjonale priser, som den svenske Solistprisen i 2018. Hatt en rekke solistoppdrag med anerkjente orkestre i inn- og utland. Utdannet ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Har også diplomeksamen fra Norges musikkhøgskole. Gir to fremførelser av Arne Nordheims (1931–2010) «Clamavi» i Bergen Kunsthall 2. juni, og spiller med Leif Ove Andsnes med flere i Håkonshallen 3. juni. Les mer ↓

Amalie Stalheim husker knapt sin første festspillopplevelse.

Som kulturskoleelev fra hun var seks, senere elev ved musikklinjen på Langhaugen videregående, har hun så å si hele livet vært fortrolig med Bergens prestisjefestival.

– Det var kjempeinspirasjon, spesielt da jeg var yngre. Å se og høre internasjonale stjerner, og å se Harmonien i aksjon flere dager i strekk, var utrolig fint.

I ung alder ble hun også selv festspillutøver. Stikk innom-konserter i Grieghallens foajé der hun spilte med Bergen Unge Kammerorkester, for eksempel.

Kombinerte fotball og cello

Hjemme i Fana for å spille på Festspillene, som hun har et nært forhold til. Til vanlig bor Amalie Stalheim i Sverige. Foto: Marita Aarekol

Tidlig ble hun også bevisst på at hun siktet mot de store scenene. Nå er hun der. Bosatt i Stockholm, og pendler til solistjobber i anerkjente orkestre rundt i Europa.

Stalheim var 14 da hun skjønte på ordentlig at det var dette hun ville. Hun var på konsert i Grieghallen, og opplevde en ung musiker som spilte samme instrument som henne.

– Han var så utrolig fri og åpen på scenen. Alt så lekende lett ut. Og jeg kunne kjenne meg igjen i at han var så ung. Det var et ganske tydelig øyeblikk.

Amalie Stalheim med verdensstjernen Yo Yo Ma på Festspillene i 2019, der de spilte sammen. Foto: Privat

På Festspillene 2019 spilte hun med cello-verdensstjernen Yo Yo Ma for fullt hus i Grieghallen.

– Men jeg hadde noen år der det ikke var så kult å komme på fotballtrening med celloen på ryggen – du føler deg som en skilpadde. Jeg hadde en fase der jeg tenkte på å bli fotballspiller. Eller politi.

Etter å ha brukket håndleddet tre-fire ganger på fotball, innså hun imidlertid at cello og fotball ikke var en heldig kombinasjon.

Ensomt hotelliv

Profflivet som musiker har også sine utfordringer. Det blir mange ensomme stunder.

– Som å sitte på et hotell i Portugal, for eksempel, og ikke kjenne noen. Og så skal du gå ut og spille foran tusenvis av publikummere.

Her kommer mentorprogrammet Crescendo inn.

Programmet er rettet mot unge norske klassiske utøvere på høyt nivå, og er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen, Barratt Due Musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien.

Å ha mentorer som heier og hjelper betyr mye, fastslår Amalie Stalheim. Hun har Leif Ove Andsnes som mentor. Foto: Marita Aarekol

Utøverne som blir plukket ut, får jobbe med én eller to mentorer. De spiller sammen, får instruksjon, og ikke minst får de snakket om alt musikerlivet på dette nivået kan innebære.

Amalie Stalheim er i dette mentorprogrammet. En av hennes mentorer er Leif Ove Andsnes. De kan oppleves sammen i Håkonshallen 3. og 5. juni, der også flere nåværende og tidligere Crescendo-deltakere er med.

Hun begynte å spille da hun var seks. Amalie Stalheim har tatt vare på sitt første møte med Bergens Tidende som musiker. Fra opptreden under Bergen Kulturby 2000.

– Ufattelig mange timer

Mentorene er viktige, slår Stalheim fast.

– De heier, inviterer deg inn i nettverk og hjelper med kontakter. Og man blir veldig nære når man setter seg ned og spiller sammen.

Ikke minst synes hun det er det uvurderlig å ha noen som forstår.

– Det er godt å ha en som vet hvor ufattelig mange timer vi tilbringer i et øvingsrom.

Kickstart for Andsnes

Leif Ove Andsnes fikk spille Griegs a-mollkonsert på Festspillene som tenåring. Det var grensesprengende for ham. Foto: Ørjan Deisz

For Amalie Stalheims mentor Leif Ove Andsnes åpnet Festspillene en stor verden da mesterpianisten selv var et ungt talent.

Allerede som 17-åring fikk han opptre med Griegs a-mollkonsert.

– En ære, et kjempeoppdrag å få som 17–18-åring! Å gjøre den konserten var grensesprengende. Det var starten på dusinvis av a-mollkonserter rundt i verden, og enormt viktig for meg.

En annen skjellsettende opplevelse skjedde da han var rundt 20 år. Festspillene satte sammen en kvartett der Andsnes fikk spille i Grieghallen med fiolinist Arve Tellefsen, Lars Anders Tomter på bratsj og cellisten Truls Mørk.

– Det ga sterke inntrykk å spille med disse kjente, erfarne musikerne. Å finne et felles språk på så kort tid er veldig intenst. Den konserten og a-mollkonserten står som veldig viktige for meg. Festspillene var en katalysator for veien videre.

Konsert i russedress

Gjennom årene har Rasmus Hella Mikkelsen spilt på Festspillene flere ganger. Men gjennombruddet fikk han i rollen som selveste Spelemann i «Spelemann på taket» på DNS. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Fakta Rasmus Hella Mikkelsen (23), fiolin Fra Nordnes i Bergen, bosatt i Oslo. Går for tiden siste året på Bachelor i utøvende musikk ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo. Har vunnet 1. plass i Ungdommens Musikkmesterskap (UMM) Debuterte i «Spelemann på taket» ved Den Nationale Scene (DNS) i Bergen. Les mer ↓

– Både Kulturskolen, Barrat Dues talentprogram og Langhaugen videregående skole var viktige for at jeg satset på å bli musiker.

Fiolinist Rasmus Hella Mikkelsen tror han kom inn i det klassiske musikkmiljøet i Bergen på riktig tidspunkt.

– Veien ble liksom til mens jeg gikk. Det ble etablert nye talentprogram, mesterklasser og mentorordninger. Det har vært veldig viktig for meg å være en del av et større miljø.

Mikkelsen begynte tidlig å øve mye, uten at han tenkte på å bli fiolinist. Men timevis med øving ga resultater. På ungdomsskolen bestemte han seg for å satse på fiolinen. Han kjenner likevel ikke på at det har kostet ham mye.

Rasmus Hella Mikkelsen har for tiden Stephan Barrat-Due som hovedlærer i fiolin. Mikkelsen er straks ferdig med en bachelorgrad i utøvende musikk ved Barrat Due Musikkinstitutt. Foto: privat

– Det har alltid vært lystbetont, og det har åpnet flere muligheter enn det har stengt. Jeg har kunnet kombinere fiolinen med vanlige ting, i russetiden spilte jeg for eksempel konsert i russedressen.

Da Mikkelsen gikk på videregående, fikk han rollen som spelemann i oppsetningen av «Spelemann på taket» på Den Nationale Scene i Bergen. Det ble viktig for den unge fiolinisten.

– Det ga meg enormt god trening i å stå på en scene og spille foran folk. Jeg har også vært heldig å få spille under Festspillene flere ganger. Men gjennombruddet mitt håper jeg egentlig ligger foran meg.

Begynte på piano som 3-åring

Kei Solvang har Leif Ove Andsnes som mentor. – Han har masse tips. Han vet akkurat hva man skal gjøre og hvordan man skal få klangen til å nå ut i de forskjellige konsertsalene, forteller Solvang. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Fakta Kei Solvang (19), piano Fra Krokeide i Bergen. Går 3. året på musikklinjen på Langhaugen videregående skole. Begynner til høsten på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Vant i 2018 Ungdommens musikkmesterskap og fikk bronse i Nordisk pianomesterskap 15 år gammel. Åpnet Grieg-jubileet i 2018 med å spille Griegs Opus 1. Les mer ↓

Kei Solvang var knapt gammel nok til å klare å trykke ned tangentene da hun begynte å spille piano hjemme i Japan, tre og et halvt år gammel.

– Mamma er fra Japan. Der er det vanlig å la barna begynne å spille piano tidlig. Jeg var fem da vi flyttet til Norge.

14 år gammel deltok Solvang på De unges festspillkonsert. Da fikk hun for første gang undervisning av Leif Ove Andsnes.

– Vi ble intervjuet på video sammen, og plutselig sa jeg bare at jeg ville bli proff musiker. Etter det kjøpte foreldrene mine et flygel til meg - da var det ingen vei tilbake.

– Jeg øver mellom tre og fem timer hver dag, i tillegg til skolen. Men jeg liker best å ha noe å øve frem mot, forteller 19 år gamle Kei Solvang. Til høsten begynner hun på musikkonservartoriet i København. Foto: privat

Hun har deltatt på både Griegakademiets program for unge talenter og fordypningsakademiet til Bergen Kulturskole. Siden 2019 har hun deltatt på mesterklasser på Jiri Hlinka klaverakademi på Rekstensamlignene – med nettopp Andsnes som mentor.

– Det er en ære å ha ham som mentor. Å lære av en som har så mye erfaring, gir meg et enormt utbytte. Piano er et ensomt instrument, da er det fint å møte andre musikere gjennom for eksempel mentorordninger.

Også arenaer som Festspillene er viktige for den unge pianisten. Hun har allerede rukket å opptre på festivalen flere ganger.

– Det er stort å være med på en anerkjent musikkfestival som Festspillene. Det er viktig. Det som er så fint med det, er at publikum er interesserte – det er musikk de vil ha.

– Hadde ikke vært musiker hvis det ikke var for ungdomsorkesteret

Jon Åsnes har spilt på Festspillene flere ganger. – Det har vært en kilde til inspirasjon, forteller han. Foto: Privat

Fakta Jon Åsnes (30), kontrabass Fra Nordås i Bergen, bosatt i Oslo. Har straks en mastergrad i kontrabass fra Norges musikkhøgskole. Frilansmusiker og lærer på Tonheim folkehøgskole. Har nettopp prøvespilt for Bergen Filharmoniske Orkester. Les mer ↓

Jon Åsnes har spilt siden han var fem år gammel. Først cello, så kontrabass fra han var tolv. Den oppdaget han på et kurs.

– Det så kult ut. Pluss at jeg kunne få min far til å bære den for meg fordi den var så stor, sier Åsnes og ler.

En turné med Ung Symfoni, Bergen Filharmoniske Orkesters ungdomsorkester, til Japan da han var 16 ble avgjørende for at han valgte å satse på musikken.

– Det var ikke etablert mentorordninger og talentprogram i Bergen på den tiden. Så jeg kan takke ungdomsorkesteret for at jeg er musiker i dag.

Åsnes har opptrådt på Festspillene flere ganger. I år møter han igjen mange av sine tidligere orkesterkollegaer under konserten «Camerata Bergen».

– Festspillene er en inspirerende arena for unge musikere, det er veldig kjekt å møtes igjen å spille sammen. Nesten som en gjenforening.

Etter utdanning i Oslo, er målet nå fast jobb i et orkester. Det er ikke umulig at det blir i Bergen.

– Jeg har prøvespilt for en fast stilling i Bergen Filharmoniske Orkester. Det står mellom meg og en kandidat fra utlandet. På grunn av korona har ikke den andre personen fått prøvespilt ennå, så det tar tid. Men de har sagt at jeg er god nok.