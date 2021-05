Testkonserter får grønt lys fra regjeringen

Regjeringen åpner for å gjennomføre større testkonserter i sommer. Formålet er å finne ut om hurtigtesting av publikum kan redusere smitterisikoen.

Testkonsertene skal avklare om hurtigtesting av publikum kan erstatte avstandskrav under større arrangementer. Foto: Heiko Junge / NTB

– Forskning på effekten av hurtigtester kan ha konsekvenser for takten i gjenåpningen av kulturlivet, og er i tråd med forslagene jeg har fått fra sommergruppen jeg satte ned. Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap som vil kunne ha nytteverdi nasjonalt og internasjonalt, sier kulturminister Abid Raja (V) i en pressemelding fredag.

Arrangementene vil være i regi av Folkehelseinstituttet (FHI) og vil være en sammenslutning av store festivaler, deriblant Øyafestivalen, Bergen Live og Palmesus.

Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) har gitt den nødvendige godkjennelsen til å gjennomføre testkonsertene, som etter planen skal gjennomføres i Oslo og Bergen allerede i juni.

Kulturminister Abid Raja (V) møtte Frank Nes (til v.) og Martin Holmes (til h.) i Bergen Live på Bergenhus festning denne uken. Foto: Tor Høvik

Kan hurtigtesting erstatte avstandskrav?

Målet med testkonsertene er å finne ut om hurtigtesting av publikum kan redusere risikoen for smittespredning. Prosjektet vil avklare om smittespredningen reduseres så mye at hurtigtesting kan erstatte avstandskravet under større arrangementer.

Det planlegges fem testarrangementer i Oslo og Bergen med til sammen 15.000 deltakere. Ytterligere 15.000 vil også delta i prosjektet, men disse vil ikke gå på konsert.

Begge gruppene testes før og etter en konsert har funnet sted, noe som gjør at man kan sammenlikne hvor mange som ble smittet i de to gruppene – og dermed få et svar på om konserten ga økt risiko for smitte.

Kulturminister Abid Raja (V) gir tommel opp for å gjennomføre testkonserter i sommer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Rift om plassene

Deltakerne i forskningsprosjektet vil være i aldersgruppen 18 til 45 år.

Det eneste kriteriet for å delta er at man ikke er vaksinert og at man ikke er i en av risikogruppene, ifølge fagdirektør Atle Fretheim i FHI, som har ansvar for forskningsprosjektet. Han regner med at det blir rift om plassene.

– Vi ser for oss at man skal kunne gå inn på en nettside og melde seg på. Da må man skrive under på at man skjønner risikoen og forstår at man inngår i en loddtrekning hvor bare halvparten trekkes ut. Så vil man måtte betale en billettavgift av et slag, sa han til NTB tidligere denne uken.

Regjeringen har lagt ned krav om at det kun skal serveres alkohol ved bordservering, og de vil gi unntak fra smittevernreglene for å kunne gjennomføre de store testarrangementene

– Det forutsettes at kommunene Oslo og Bergen gir tillatelse til at arrangementene kan gjennomføres, understreker helseminister Bent Høie (H).