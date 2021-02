«Wonder Woman»-oppfølgeren skuffer mer enn jeg var forberedt på

Gal Gadot er fremdeles glimrende i actionscenene, men dessverre føles det litt for langt mellom dem.

At filmen er satt til 1984 er ikke egentlig så viktig for handlingen, men settingen er en perfekt unnskyldning for en slåsskamp på et kjøpesenter. Foto: SF Studios/Warner Bros.

Hanne Marie Nord

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «Wonder Woman 1984» Action/eventyr

Regi: Patty Jenkins

Manus: Patty Jenkins, Geoff Johns, Dave Callaham

Skuespillere: Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine. Les mer

Etter utallige utsettelser og stengte kinoer, er «Wonder Woman 1984» endelig å se på kino, og snart også tilgjengelig på HBO Nordic.

«Wonder Woman» (2017) var ikke perfekt, men både underholdt og rørte meg. Det kjentes spesielt stas at en kvinnelig superhelt fikk en så solid opprinnelseshistorie. Oppfølgeren gir glimt av den samme godfølelsen som forgjengeren, men er langt fra like velgjort.

I 1984 jobber Diana (Gal Gadot) på Smithsonian Institute. Hun tar fremdeles på seg Wonder Woman-drakten og fanger kjeltringer på fritiden, men holder en lav profil. Selv etter de nesten 70 årene som har gått siden pilot Steve Trevors (Chris Pine) tapre offer, er Dianas savn stort.

Wonder Woman må også denne gangen kjempe med sitt moralske kompass. Foto: SF Studios/Warner Bros.

Hun møter en ny kollega, Barbara Minerva (Kristen Wiig, «Bridesmaids»), samtidig som en mystisk stein blir brakt til instituttet fra FBI. Så dukker den karismatiske forretningsmannen Maxwell Lord (Pedro Pascal, «The Mandalorian») opp, og interesserer seg for det som viser seg å være en «drømmestein». Den viser seg nemlig å kunne oppfylle ønsker – men ønskene skal vise seg å ha sin pris.

Hva som er reglene for hvordan drømmesteinen fungerer, er det rett og slett best å ikke tenke for nøye over. Om du først begynner å lete, dukker det opp ting som skurrer og potensielle plotthull.

At filmen er satt til 1984 er ikke egentlig så viktig for handlingen, utover at den åpenbare linken mellom drømmesteinen og den materialistiske epoken. Tv-reklame og kald krig blir mer et bakteppe, enn veldig sentralt. Det vitses litt om 80-talls klesstil, og settingen er en perfekt unnskyldning for en slåsskamp på et kjøpesenter. Mest av alt føles det som en litt sliten gimmick, etter så mange 80-tallsnostalgiske filmer og serier som har kommet de siste årene.

Gal Gadot er fremdeles glimrende som Diana «Wonder Woman» Prince. Foto: SF Studios/Warner Bros.

Gal Gadot er fremdeles glimrende i actionsekvensene, men dessverre føles det litt for langt mellom dem denne gangen. Wonder Woman må kjempe med sitt moralske kompass, men ingen scener er denne gangen sterke nok til å gi meg gåsehud, slik som Dianas kryssing av ingenmannsland i forrige film.

Wiigs nerdete, usikre Barbara er en morsom kontrast til Diana. Endringen karakteren gjennomgår, fremstilles som forståelig. Et ubehagelig møte Barbara har i en mørk bakgate, fører til et av filmens herligste «girlpower»-øyeblikk, som alle jenter som har blitt ropt til av en fremmed mann på gaten nok vil fryde seg litt over – helt til scenen tar en mørk vending.

Barbara Minerva (Kristen Wiig) blir Dianas nye kollega på Smithsonian Institute. Foto: SF Studios/Warner Bros.

Pascal spiller Max Lords tiltakende stormannsgalskap godt, selv om rollefiguren i seg selv ikke er så sterk som den burde. At Lord ikke har et tydelig mål, en agenda utover å fremme seg selv, gjør ham til en mindre truende skurk, selv om hans handlinger har store ringvirkninger. Det største problemet er at Lords sønn, Alistair, mest av alt virker som han introduseres for at handlingen skal gå opp til slutt.

Slutten på filmen er generelt skuffende. Den er overdrevent pompøs, som forsåvidt er greit nok i en superheltfilm, men uten å gi oss den episke actionsekvensen som forventes i en film som denne. Oppfølgere er vanskelige, men regissør Patty Jenkins skuffer her mer enn jeg var forberedt på.