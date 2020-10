I vår ble alle festivaler avlyst, men nå er flere i gang. Slik klarer de å gjennomføre.

– Til helgen må publikum danse på stolene, sier festivalsjef Tine Larsen ved Bergen Internasjonale Musikkfestival.

Oktoberdans i 2016 fra forestillingen «Hyperfruit». Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Til helgen er det ifølge værmeldingstjenesten Pent meldt regn, vind og mot 10 grader – det mange vil omtale som innevær.

Det betyr derimot ikke at du trenger å være hjemme og kjede deg.

Enten du vil finne på noe alene, sammen med Tinder-datene eller barnebarna, finnes det en festival du kan gå på.

Her er tre forslag til festivaler:

1. Dansefestival: – Satser lokalt

Daniel Mariblanca er blant dem som opptrer på årets Oktoberdans med sin aktuelle forestilling «In First Person». Her fra 2018. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Tid: 22. til 31. oktober.

Sted: Studio Bergen, USF Verftet og flere andre steder.

Passer for: Alle som er interesserte i dans- og scenekunst.

Den 13. gangen BIT Teatergarasjen arrangerer «Oktoberdans» i Bergen, blir den noe annerledes enn hva publikum er vant til.

80 arrangementer blir spredt rundt på diverse scener i byen i løpet av de neste 10 dagene. Men denne gangen består programmet kun av kunstnere bosatt, eller med base i, Norge.

Sven Åge Birkeland, teatersjef ved BIT Teatergarasjen, forteller at de har tatt mange grep for at festivalen skal bli så trygg som mulig.

De har hengt opp skilt som oppfordrer gjester til å holde avstand, og satt inn ekstra bemanning for å passe på at folk følger reglene. Folk vil slippes inn og ut av forestillingene i puljer, og all billettering foregår elektronisk.

– Alle forestillingene kjøres på halv kapasitet. Vanligvis selger vi rundt 4000 billetter, i år har vi nærmere 2000 ute for i salg. Mye er utsolgt allerede, sier Birkeland.

– Hva vil du anbefale folk å dra på?

– Da vil jeg trekke frem et prosjekt fra Bergen. Nicola Gunn og forestillingen «Working with children, again» er et klassisk eksempel på en bergensbosatt kunstner av høyt internasjonalt format.

2. Elektronikafestival: – Aldri et alternativ å ikke gjennomføre

Vilde Tuv fremførte bestillingsverk under Ekko-festivalen i 2018. I år avsluttes festivalen med et 24-timers maraton med 24 personer fra Bergens DJ-miljø som skal servere klubbmusikk 24 timer i strekk. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Tid: 9. oktober til 15. november

Sted: Østre, USF Verftet og flere andre scener i Bergen.

Passer for: Alle som liker klubbmusikk.

Årets Ekko-festival er allerede i gang. Kunstnerisk leder, Asle Bakke Brodin, sier til BT at han er fornøyd med hva de har fått til – tross for dagens koronarestriksjoner.

Brodin legger vekt på at det ikke er korona som skal forme festivalen, men «vårt ønske om å presentere et innhold».

– Det var aldri et alternativ å ikke gjennomføre, med mindre det enten hadde vært et forbud mot eller føltes moralsk feil å arrangere konserter. Nå er vi i en situasjon hvor det finnes retningslinjer vi kan forholde oss til, og det gjør vi, sier han.

Koronautbruddet har likevel ført til noen endringer.

Siden de i år bla. ikke har tilreisende publikum, er festivalen spredt utover en hel måned, istedenfor en uke. De har også valgt å slippe innhold løpende, så hele programmet er ikke offentliggjort ennå.

– Vi har også tenkt nytt når det kommer til produksjon og gjennomføring. Vi er som alltid opptatt av de fysiske møtene, men har også lagt inn ekstra ressurser for å formidle via andre kanaler. For eksempel vil vi filme konserten til Lars Horntveth og BIT20 Ensemble på onsdag, slik kan den også blir vist som en del av programmet på MUTEK-festivalen i Tokyo.

3. Familiefestival: – Det blir helt annerledes

Det blir ikke dansegulv på Bergen Internasjonale Musikkfestival i år. Bildet er fra 2018 (arkiv). Foto: Eirik Brekke

Tid: Lørdag 24. oktober

Sted: Bergen Internasjonale Kultursenter

Passer for: Både voksne og barn. Festivalen starter med en familiekonsert lørdag formiddag.

– Vi var godt i gang med planleggingen av festivalen, og plutselig ble alt nedstengt. Vi var lenge i tvil om vi skulle avlyse eller ikke, sier Tine Larsen, festivalsjef for Bergen Internasjonale Musikkfestival.

Hun forteller at årets festival vil vare i én dag istedenfor tre, og det kan maks være 70 personer på konsertene samtidig. Det utgjør tredjedel av dagens kapasitet.

Mellom hver konsert blir lokalet vasket, og egne vakter skal sørge for at det ikke blir kødannelser.

– Det blir helt annerledes, men vi har et veldig fint program likevel. Vi har kun sittende publikum og bordservering. Og en smittevernansvarlig skal passe på at folk ikke flytter rundt på stolene og sitter tett-i-tett.

Det er fire konserter på programmet, og på scenen kommer blant annet ISÁK og Valkyrien Allstars.

Men dansemulighetene er det verre med.

– Nei, vi må bare oppfordre til stoldans. Det er lov å bevege seg, men man må bli på stolen sin. Sånn er det bare. Vi kan ikke ha masse dansende publikum foran scenen i disse tider, sier hun.

«Ullveka» på Frekhaug har ull i fokus. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

I tillegg til festivalene over, arrangeres følgende festivaler:

Folkemusikkfestivalen «Osafestivalen» på Voss

Beethoven-festival i Grieghallen

Ullfestivalen – en «festuke med ull i fokus» – «Ullveka» på Frekhaug

Har du tips til en festival i bergensområdet denne helgen? Tips andre i kommentarfeltet.

