Dansekunstner og koreograf Kjersti Alveberg er død

Kjersti Alveberg, koreografen som satte sitt tydelige preg på norsk dansekunst gjennom flere tiår, er død, 73 år gammel.

23. februar 1992: OL i Albertville. Fra det norske innslaget under avslutningsseremonien, en presentasjon av Lillehammer-OL, der Kjersti Alveberg hadde koreografien. Oppå isbjørnen sitter Sissel Kyrkjebø.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Den Norske Opera & Ballett bekrefter Alvebergs bortgang overfor NRK.

Kjersti Alveberg ble utdannet ved Ballettinstituttet i Oslo og studerte videre i New York, Paris, London og Amsterdam. Hun debuterte som koreograf i 1975 med «Imorgen?» ved Den Norske Nasjonalballett. Store norske leksikon beskriver henne slik:

«Alveberg står i første rekke blant norske samtidskoreografer med en ekspressiv, reflektert og ofte humoristisk uttrykksform.»

Hun satte sitt tydelige preg på norsk dansekunst gjennom flere tiår gjennom forestillinger som «Volven» og «Reise på drømt hav» for Nasjonalballetten, «Rav» og «Ekko» for Carte Blanche, «@LICE» for Riksteatret og «Nett No!» på Det Norske Teatret, hvor hun var ansatt i fem år.

Ballettdanser Samantha Lynch danser etter en koreografi av Kjersti Alveberg under utdelingen av Fritt ord-prisen for 2014 i Operaen i Oslo.

Internasjonal anerkjennelse

Hun var også mye brukt i NRK og er blitt omtalt som en foregangskvinne innen dans foran kamera, med verk som «Aske, skodde, støv for vinden». Hennes kunstneriske arbeid for fjernsyn ga henne stor internasjonal anerkjennelse, blant annet gjennom prestisjetunge priser som Prix Italia og Video Dance International Grand Prix.

– Først og fremst var hun et utrolig energisk menneske, full av engasjement og liv. Hun hadde utrolig mange kreative ideer om hvordan dans kunne gjøres tilgjengelig og nyskapende, sier NRK-journalist og ekspert på klassisk musikk Arild Erikstad.

OL-kunstner

Klart for sommerkonsert i 1997 med verdensstjerne og sangerinne Kiri Te Kanawa i Holmenkollen. På bildet, fra venstre: Oslofilharmoniens direktør Trond Okkelmo, danseren Patrick King, NRK-TVs produsent og sommerkonsertens «far» Stein Roger Bull, koreograf Kjersti Alveberg og Holmenkoll-general Rolf Nyhus.

Alveberg sto bak Norges eventyrlige presentasjon til avslutningsseremonien i Albertville-OL (1992), der Sissel Kyrkjebø red på Carl Nesjars isbjørn til Jan Garbareks musikk.

Koreografen vant også konseptkonkurransen for åpningsseremonien for OL på Lillehammer.

Alveberg hadde flere sentrale verv i norsk kulturliv. Blant annet var hun medlem i Norsk kulturråd og mangeårig juryleder for Telenors kulturpris.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

I 2016 ble hun utnevnt til kommandør av den kongelige norske St. Olavs Orden for sin innsats for ballett og dans.