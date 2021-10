Det kom en østlending til Bergen

– I likhet med Ibsen har jeg gått rundt i Bergen full, utilpass og våt på beina, med store, uforløste kunstneriske ambisjoner, sier forfatter Erlend O. Nødtvedt.

Det oppsto en kulturkollisjon da Henrik Ibsen begynte å jobbe blant høylytte bergensere i 1851. Erlend O. Nødtvedt har skrevet en roman med utgangspunkt i Ibsens tid i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Av og til, når Erlend O. Nødtvedt går gjennom Bergen, får han små sjokk.

– Det er som om hundreårene suser gjennom meg, sier han.

Forfatteren står under et vått og snart bladløst tre utenfor St. Jørgens hospital mellom Marken og Kong Oscars gate, ved siden av en eldgammel steinmur.

For Nødtvedt er Bergens lange historie høyst til stede i dagens gater, smau, bygninger – og steinmurer.

– Når jeg for eksempel går fra jobb på vei til barnehagen, kanskje gjennom smalgangene på Bryggen, så innser man at her har det gått folk som meg i tusen år. Da kan jeg få en følelse av små sjokk, sier han.

Geniet og fiaskoen

Erlend O. Nødtvedt fra Fyllingsdalen slipper nå sin andre roman, «Mordet på Henrik Ibsen». Her videreutvikler han sitt karaterisktiske språk, der fortid, nåtid og kanskje fremtid smelter sammen. Gamle former danser – eller slåss – med moderne gatebergensk.

Men der man for eksempel i Nødtvedts «Bergens Beskrivelse» befinner seg på et noe uklart sted mellom fortid og nåtid, skal vi i «Mordet på Henrik Ibsen» til et spesifikt tidspunkt i Bergens historie: 1851.

Da kom det en fyr som senere skulle bli verdenskjent, østfra til byen.

Fakta Erlend O. Nødtvedt Forfatter fra Bergen (f. 1984).

Oppvokst i Fyllingsdalen.

Debuterte med diktsamlingen «Harudes» i 2008.

Har også gitt ut «Bergens Beskrivelse» (2011) og «Trollsuiten» (2014) og «Slekter» (2019).

Ble i 2015 kåret til en av Norges ti beste forfattere under 35 av Morgenbladet.

I 2017 romandebuterte han med «Vestlandet».

Nå slipper han sin andre roman, «Mordet på Henrik Ibsen». Les mer

Hvis du mener å ha funnet faktafeil i Erlend O. Nødtvedts «Mordet på Henrik Ibsen», hjelper det ikke å ringe for å klage. Han er første og fremst opptatt av poetisk sannhet.

Men til å begynne med virket han først og fremst som en ubrukelig østlending. Hans navn var Henrik Ibsen.

– Misforholdet mellom det store geniet Ibsen skulle vise seg å bli, og den fiaskoen han var i Bergen, tenkte jeg var et interessant utgangspunkt for en roman, sier Nødtvedt.

Henrik Ibsen bodde i Bergen fra 1851 til 1857, og jobbet ved Det norske Theater, Den Nationale Scenes forgjenger. Ibsen ble noe tilfeldig ansatt i Christiania av den verdenskjente komponisten og fiolinisten Ole Bull, som var mannen bak teateret.

Dandy som ikke vil bli sett

En dag sto unge Ibsen der på Engen med et brev fra Ole Bull i hånden der det sto at han skulle begynne å jobbe ved teateret. I «Mordet på Henrik Ibsen» tar det lang tid før Ibsen begynner å snakke. Han virker rett og slett å være enten for sjenert, eller for full, til å si noe som helst.

– Han var hard på flasken, og ifølge en samtidig kilde var han så sjenert at han ikke engang turte å si pus til katten. Men likevel gikk han utrolig «dandy» kledd, med gule silkehansker, spaserstokk, kniplingsmansjetter – dette samtidig som han hadde en angst for å bli sett, sier Nødtvedt.

I «Mordet på Henrik Ibsen» blir Det norske Theater omtalt som «den gamle rønnen på Engen». Teateret i Komediehuset på Engen ble startet av Ole Bull, og eksisterte fra 1851 til 1863.

Da Det norske Theater åpnet i Bergen i 1851, var det ikke all verdens av fornøyelser i byen. I romanen trekker Nødtvedt frem noen unntak:

«Visst hadde man Davidsens kappløp ute på Damsgård søndags ettermiddager, kraftkunstneren Rippo kastet sine tunge jernkuler i fri luft oppe ved Kalfaret, mens professor Bill opptrådte som buktaler på Frøiseths sal.»

Da teateret åpnet, ble det omfavnet av byens befolkning. Folk tok med seg mat og drikke i teateret, der de klappet, hoiet og buet hvis de var misfornøyde. Gjerne med litt tørrfisk hengende ut av kjeften.

En kulturkollisjon

Og det var altså blant hoiende bergenserne den sjenerte Ibsen skulle jobbe da han kom til byen.

– Det var en ekte kulturkollisjon, sier Nødtvedt.

– Ja?

– Det er jeg helt sikker på. Ibsen følte seg veldig utenfor, han fant seg ikke til rette og skjønte ikke de sosiale kodene i Bergen. Det løsnet litt etter hvert, han hadde et kjærlighetsforhold, men de første årene gikk han og tuslet for seg selv, sier Nødtvedt.

Henrik Ibsen var 23 år gammel da han kom til Bergen, og tilbrakte mesteparten av 20-årene i byen.

I sin anmeldelse av «Mordet på Henrik Ibsen» skriver BT-kritiker Erlend Liisberg at han lurer på om boken kan bli lest utenfor bygrensen, da den er full av særbergenske uttrykk, karakter og referanser.

– Boken handler jo om blant annet om Ole Bull, JC Dahl og Henrik Ibsen. De ble ikke bare ledende kulturpersonlighetene i Bergen, men også i Norge og til dels Europa. Men jeg er ikke redd for å være intern – det er lov å sende hilsener i teksten. Selv liker jeg å lese tekster der jeg føler det er noe jeg glipp av, det er en fest jeg ikke er helt invitert til, som jeg må finne ut av, sier Nødtvedt.

Over alle sjøstøvleskaft

Det er ikke til å komme vekk fra at handlingen i «Mordet på Henrik Ibsen» går litt over alle sjøstøvleskaft. Boken befinner seg langt unna den hverdagsrealistiske samtidsromanen.

– Den har jeg kun forakt til overs for, sier Nødtvedt.

– Hvorfor det?

– Når jeg går til litteraturen, så er det ikke fordi jeg ønsker å kjenne meg igjen i ting. Jeg er ikke interessert meditasjoner over hverdagslivets vanskeligheter.

– Du er ikke interessert i romaner om familieliv i den norske middelklassen?

Erlend O. Nødtvedt er ikke interessert i litteratur han kan kjenne seg igjen i. Men han kan kjenne seg igjen i den unge Henrik Ibsen.

– Det får jeg nok av i virkeligheten. Litteraturen bør heller være et sted for det ukjente, det overskridende og det mystiske – det vi ikke vet noe om, sier Nødtvedt.

Om ikke han ønsker litteratur han kan kjenne seg igjen i, så føler Nødtvedt likevel at han kan identifisere seg med kunstneren som kom til Bergen for 170 år siden.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

– I likhet med Ibsen har jeg i tjueårene gått gjennom Bergens gater full, utilpass og våt på beina, med store, uforløste kunstneriske ambisjoner, sier forfatter Erlend O. Nødtvedt.