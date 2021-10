Ridley Scotts «The Last Duel» er et metoo-drama fra middelalderen

Filmen kulminerer i en virkelig intens duell, men de tre delene som leder opp dit er ujevne.

Det første kapittelet, som forteller historien fra Jean de Carrouges (Matt Damon) perspektiv er filmens desidert dårligste.

Fakta «The Last Duel» Historisk drama

Regi: Ridley Scott

Manus: Nicole Holofcener, Matt Damon, Ben Affleck

Skuespillere: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter, Alex Lawther.

Basert på ekte hendelser og boken av Eric Jager.

Premiere 15. Oktober. Aldersgrense 15 år. Les mer

Stjerneregissør Ridley Scott og sterke skuespillere til tross, «The Last Duel» er en ujevn og overtydelig metoo-historie fra middelalderen.

I 1386 ble den siste juridiske duellen avholdt i Frankrike. To menn skulle kjempe mot hverandre til døden, og den som vant fikk bevist at gud og sannheten var på hans side. Hvordan ridderne Jean de Carrouges (Matt Damon) og Jacques Le Gris (Adam Driver) endte opp i duellen, og hvilken rolle Marguerite de Thibouvilles (Jodie Comer, «Killing Eve») anklage om et seksuelt overgrep hadde i saken, kommer frem i tre deler.

Jodie Comer («Killing Eve») spiller Marguerite de Thibouville, kvinnen som står i sentrum for duellen.

Først får vi Carrouges perspektiv. Han er en vasall med et viktig navn, men dårlig råd, og ser seg selv som en helt som blir fratatt alt han fortjener. Hans verden blir som bildene: grå, dyster og tåkefull. Dette første kapittelet er filmens desidert dårligste, og nesten like uengasjerende som Damons hockeysveis er ukledelig.

Det klippes kjapt fra slag til slag, til situasjoner hvor Carrouge møter eller hører om Jacques Le Gris. Alle scenene er korte, tettpakket med mer eller mindre relevant informasjon, men gir lite tid til å bli kjent med karakterene. Vi blir fortalt at de to mennene var gode venner, men ser lite som tyder på dette, bare hvordan forholdet mellom dem blir stadig dårligere. Le Gris favoriseres av Grev Pierre d'Alençon (Ben Affleck) til den selv i sine egne øyne sinte og sjalu Carrouges’ frustrasjon.

Del to gir oss Jacques Le Gris’ (Adam Driver) synspunkt, og tydeliggjør forskjellen mellom de to mennene ved å være mer fargerik og engasjerende enn del en.

Sett utenfra virker Carrouge slett ikke som noen helt, bare en korttenkt, snarsint tufs, som selv er skyld i sin ulykke. Le Gris ser seg selv som en storsjarmør.

I disse to kapitlene er det mennenes syn på ære og rykte som står som det viktigste. Hva Marguerite har gjennomgått, og hva som egentlig er sannheten, fremstår nesten likegyldig. I siste kapittel får vi Marguerites versjon av sannheten, og nettopp ordet «sannhet» blir hengende litt ekstra lenge på skjermen.

Frankrike på 1300-tallet var slett ikke en kvinnes verden.

Gjennom Marguerite understrekes det at Frankrike på 1300-tallet slett ikke var en kvinnes verden. Jodie Comer spiller Marguerites mange lidelser godt, og manuset har her mer snert enn i de tidligere kapitlene. Sett utenfra blir det enda tydeligere hvordan både Carrouge og Le Gris får alt til å handle om seg selv, og hvordan de begge gjør henne urett. Marguerites mot er det som burde huskes, ikke duellen.

Det pekes tydelig på problemer med kvinnesyn som henger igjen helt til vår tid – såpass at flere metaforer blir overflødige. Likevel klarer jeg ikke å unngå å føle at filmen gjør noen av de samme feilene som i det middelaldersamfunnet den presenterer, ved å gi større plass til mennene og deres egoer, enn til kvinnens stemme. Det er heller ingen andre kvinnekarakterer rundt Marguerite som er mer enn karikaturer.

Historien kulminerer i en virkelig intens duell, men de tre delene som leder opp dit er for ujevne til at Ridley Scotts ridderdrama blir spesielt minneverdig.