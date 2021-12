Varmt togdrama gjennom iskalde Sovjetunionen

«Sovekupé nr. 6» gir oss sigaretter, hjemmebrent og godt selskap.

Yuriy Borisov spiller den unge mannen Ljoha, som til tross for en litt uheldig introduksjon vokser frem som en svært engasjerende rollefigur.

Lars Frøyshov Filmanmelder

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «Sovekupé nr. 6» Regi: Juho Kuosmanen Drama Finland Aldersgrense: Ni år Les mer

Finske Laura (Seidi Haarla) er utvekslingsstudent i Moskva, og skal ut på en 2000 kilometer lang togtur nord til Murmansk for å se eldgamle helleristninger. I sovekupeen møter hun Ljoha (Yuriy Borisov), med krukken full av sylteagurk og flasken halvfull av vodka. Med skinnjakke og barbert hode minner Ljoha mest om en ung Vladimir Putin, før vi blir bedre kjent med Ljoha og klarer å se forbi den klisjefylte russeren.

Les også Disse filmene bør du se i julen

Regissør Juho Kuosmanen gjorde sitt inntog i filmverden med den kritikerroste «The Happiest Day in the Life of Olli Mäki» i 2016. Et boksedrama i sort/hvitt, om den finske amatørbokseren Olli Mäki som i 1962 fikk sjansen til å kjempe om tittelen som verdensmester i fjærvekt. Filmen vant åtte Jussipriser, Finlands svar på Amandaprisen, og var også finnenes Oscar-kandidat. Kuosmanen fortsetter i samme spor med «Sovekupé nr. 6», da den vant Grand Prix (den mest prestisjefylte prisen etter Palme d’Or) i Cannes tidligere i år.

Sigaretter, hjemmebrent og godt selskap er alt Ljoha og Laura trenger for å varme seg på vei gjennom et iskaldt Sovjet.

Basert på Rosa Liksoms roman med samme navn, er «Sovekupé nr. 6» en intim og personlig reise. Filmen gjør akkurat som toget vi reiser med, den holder et jevnt tempo, med noen stopp langs ferden for å slippe oss ut i fri luft og få en smakebit av Sovjetunionen. Filmen er satt til midten av 80-tallet, men oppleves tidløs nettopp fordi den er satt til en del av verden som ofte blir portrettert som om den sitter fast i en annen tid.

Haarla og Borisov leverer gode rolleprestasjoner, men jeg tar meg selv i å bli helt oppslukt i selve toget de reiser med. Innimellom er det som om de to kommer ut av fokus i det jeg zoomer inn på gardinene i spisevognen, eller vinduskarmene i kupeen.

Kuosmanen bygger også opp en relasjon til toget i løpet av de snaue 100 minuttene. Det som var fremmed i begynnelsen, føles som noe man kjenner som sin egen bukselomme etter hvert. Trappetrinnet opp etter en sigarett på den iskalde perrongen, turen gjennom togsettene på vei til kafeen, blir etter hvert like kjent for oss som veien hjem fra skole eller jobb.

Les også Renate er nærmere en Oscar-pris

Mye av æren for dette går til fotograf J-P Passi. Kameraet er nesten alltid tett på det som skjer, og bringer oss enda nærmere konfliktene og ubehaget, men også varmen og de mellommenneskelige relasjonene som vokser frem i løpet av filmen.

Det er sjelden jeg har opplevd at en film gir så mye følelse av temperatur. Frysninger på kino kommer kanskje oftest som følger av sjokkerende avsløringer eller storslåtte actionsekvenser, men i «Sovekupé nr. 6» går det iskaldt nedover ryggen når Ljoha snubler på perrongen og får snø ned i nakken på skinnjakken.

Livet handler som kjent om selve reisen, ikke nødvendigvis målet. Sånn er det også med «Sovekupé nr. 6». Kuosmanen og Passi skaper et mikrokosmos om bord på toget, men er ikke redd for å begi seg ut på små ekspedisjoner i det rurale Sovjet.

Filmen hopper elegant inn og ut av togets trange midtganger, og etter hvert som relasjonen mellom Ljoha og Laura vokser seg større og større i den lille kupeen, vokser også Murmansk i horisonten. Det er ikke uvanlig at filmer som legger alle eggene i samme reisekurv enten slutter når reisen er over, eller mister fremdriften helt når målet er nådd.

Her klarer heldigvis Kuosmanen å holde på spenningen og følelsene, helt til siste bilde.