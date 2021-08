Kan gå glipp av ni millioner etter avslag på statsstøtte

Kulturrådet sa nei da høstens forestilling med «Kvinner på randen» søkte om koronastøtte. Nå er det koblet inn advokater.

Marit Voldsæter, Elisabeth Moberg og Kjersti Berge avbildet i juni 2020. Da opptrådte de sammen for første gang på 15 år.

Marit Voldsæter, Kjersti Berge og Elisabeth Moberg er i starten av september klare for 25-års jubileumsforestilling med «Kvinner på randen».

Med seg har de fått Hilde Sol Erdal og Arvid Ones som instruktører og Stageway Teater i det som blir hovedforestillingen på Ole Bull Scene i år.

Halvparten av kapasiteten

Produksjonsutgiftene for 51 forestillinger i september og oktober er beregnet til 17,6 millioner kroner, ifølge en søknad til Kulturrådet.

Den siste søknaden fra Stageway Teater til den statlige stimuleringsordningen for kulturlivet ba om ni millioner kroner for å dekke inntektstapet grunnet pandemien. Pr. nå kan de kun selge omtrent halvparten av billettene, altså 240 billetter mot normalt 470 billetter.

«Kvinner på randen» i 2001, i Teatergarasjen.

Når trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan innføres, vil de kunne ta imot 75 prosent kapasitet med koronasertifikat og hurtigtesting.

Kulturrådet ga i sommer likevel blankt avslag til søknaden. Dette ble begrunnet med at Stageway Teater ikke skal ha overholdt opplysningsplikten – blant annet en oversikt over antall utøvere på arrangementene og hva disse får i honorar.

«Vil ramme hardt»

Advokatfirmaet Thommessen sendte 20. juli en klage til Kulturrådet på vegne av Stageway Teater.

Der legger de vekt på at produsenten kun hadde fått to virkedager på å besvare henvendelsen om opplysninger, og at de «ved en inkurie tok feil av to søknader som de hadde inne til behandling i samme tidsrom».

Sigve Prestnes, Arne Svare og Jørgen Thue styrer Stageway-skuten fra Starefossen.

Den etterspurte dokumentasjonen skal ha blitt sendt inn 9. juli, samme dag som Stageway Teater fikk avslaget fra Kulturrådet.

Hovedbegrunnelsen i klagen er at vedtaket i Kulturrådet skal ha blitt gjort på grunnlag av et «uriktig og ufullstendig faktum» – at Stageway Teater feilaktig trodde Kulturrådets henvendelse var besvart.

Advokat Karl O. Wallevik i Thommessen mener at et avslag vil ramme uforholdsmessig hardt:

«Søknaden gjelder et stort antall arrangementer med et betydelig antall berørte personer, og den omsøkte stimuleringsstøtten er kritisk for gjennomføring av prosjektet», heter det i klagen.

Kulturrådet har ennå ikke behandlet klagen.

BT har vært i kontakt med produsent Jørgen Thue i Stageway. Han har ingen kommentarer til saken, all den tid klagen fremdeles er under behandling.

Nei til Kamelen

Kulturrådet delte ut 90 millioner kroner til arrangement som skal gjennomføres i september. Blant annet fikk Ausekarane 3,4 millioner kroner til 44 forestillinger på Rick’s i høst. Mens Bergen Live fikk avslag til to konserter med Kamelen i september.

Totalt er det delt ut over én milliard kroner fra ordningen i 2021. Siste søknadsfrist var 1. juli. Kun arrangementer som skal gjennomføres før 31. oktober kan få støtte.