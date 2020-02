Her er fire fine ting du kan gjøre til helgen

Denne helgen kan du blant annet gå på taco-rave og teaterfestival.

Publisert Publisert Nå nettopp

ALTERNATIV FREDAGSTACO: I Studioe Bergen, kan du på fredag oppleve en litt alternativ fredagstaco. Foto: Tuva Wallem Skare

MUSIKK: Gå på rave i regi av Carte Blanche

Hva: Carte Blanche Rave med Tacobitch + DJs

Hvor: Studio Bergen.

Når: Fredag, 22.00. til 02.30.

Hvorfor: «Man må vel tilbake til 90-tallets beryktede ravescene for å finne en anledning hvor det kokte like mye i et betongskur i Bergen», skrev BTs anmelder etter å ha sett gruppen Tacobitch under fjorårets utgave av festivalen Vill Vill Vest.

Fredag arrangerer Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, rave i Studio Bergen. Da er Tacobitch, som altså skapte vill stemning under Vill Vill Vest, tilbake på scenen.

Hør BTs kulturpodkast:

Tacobitch er et slags kunstnerkollektiv som er blitt kjent for energisk og rå klubbmusikk, og det er fare for at de kommer til å sørge for utagerende dansing i Bergen også denne gangen. Når Carte Blanche arrangerer rave, har de også gitt plass til bergenske klubbveteraner som Anders G og Barabbas.

Det er klart for alternativ fredagstaco i Studio Bergen, altså.

Kjetil K. Ullebø

TEATER: Dra på teaterfestival på Møhlenpris

FESTIVAL: Ingrid Saltvik Faanes (til venstre) og Ragnhild Gjefsen startet bloggen «Frontlosjen» da de studerte teatervitenskap på Universitetet i Bergen. Etter hvert ville de gjøre noe utenfor internett og slik ble festivalen til. Foto: Jørn Lavoll/Frontlosjefestivalen

Hva: Frontlosjefestivalen

Hvor: Cornerteateret på Møhlenpris.

Når: Torsdag til lørdag.

Hvorfor: Ifølge festivalen selv passer Frontlosjefestivalen for alle som liker (eller tror de kan like) dans og teater. I løpet av perioden byr festivalen på Cornerteateret med fem ferske forestillinger, en arbeidsvisning, seminar, workshops, scenetorg og debatt.

På festivalen kan du møte både kjente og nye fjes. Kunstner Fredrik Høyer åpner festivalen. Seinere kan du se blant annet performancekunstner Ole Mads Sirks Vevle med monologen «Ka? tarsis». Debutant Michaela Gettwert serverer ulike konspirasjonsteorier i «All Frogs are Gay» og dansekunstner Brita Grov avslutter festivalen.

Marita Ramsvik

KUNST: Edward Burne-Jones vises i Norge for første gang

OLJE PÅ LERRET: «The Heart of the Rose» fra 1889 av Edward Burne-Jones. Foto: Private collection, courtesy Agnews Gallery, London

Hva: Edward Burne-Jones: Prerafaelittene og Norden

Hvor: Kode 1 (Permanenten).

Når: Åpning fredag kl. 19.00.

Hvorfor: Kode samarbeider med det britiske museet Tate Britain, og åpner på fredag den første utstillingen av den britiske kunstneren Edward Burne-Jones i Norge.

Burne-Jones hadde nemlig sin læretid blant prerafaelittene – en gruppe engelske kunstmalere, lyrikere og skribenter som ble dannet i 1848. De hentet inspirasjon fra middelalderens sagn og antikkens mytologi.

Om du kjenner til universene fra Ringenes Herre eller Narnia vil du nok finne mye gjenkjennelig i arbeidene til Burne-Jones. Forfatteren bak bøkene Ringenes Herre og Hobbiten, John Ronald Reuel Tolkien, vokste opp i samme område som Burne-Jones og ble trolig tidlig eksponert for kunstneren gjennom byens store samling av prerafaelittisk kunst.

Marita Ramsvik

MUSIKK: Sjekk ut Moyka

ROS: Artisten Moyka har tidligere fått ros både for sine konserter og sine utgivelser. Foto: Knut Egil Wang

Hva: Moyka-konsert

Hvor: Teglverket, Kvarteret.

Når: Fredag, 21.00.

Hvorfor: Da BT anmeldte den første EP-en til artisten Moyka, ble musikken hennes beskrevet som både visjonær og gjenkjennelig – anmelderen ga rett og slett full pott.

Moyka heter egentlig Monika Engeseth, og er en 22-år gammel produsent, sanger og låtskriver fra Hallingdals «mørke skoger».

Hun bor i Bergen og har signert med Made Management, som blant annet er kjent for artister som Sigrid og Aurora. Og det er ikke bare for EP-en «Circles» Moyka har fått ros: Hun har også overbevist anmelderne på festivaler som Vill Vill Vest og Bylarm. Noe som blant annet resulterte i spillejobb under fjorårets Bergenfest.

Fredag inntar hun Kvarteret, der hun er en del av programmet som skal markere studentstedets 25-årsjubileum – og ikke minst Aktive Studenters Forenings 80-årsjubileum.

Kjetil K. Ullebø

Publisert Publisert: 20. februar 2020 10:26