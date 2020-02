Poesi i alle varianter

En poetisk helaften kan bli høydepunktet under LitFestBergen. Forøvrig er det muligheter for sekstenmannsjazz, samefeiring og en god latter denne helgen.

FRA SØR-AFRIKA: Koleka Putuma er blant dikterne som opptrer på Poetisk punkgalla lørdag. Her er hennes dikt «Memoirs of a slave and queer person»: «I don't want to die / with my / hands up / or legs open». Foto: Mawande Sobethwa / Pressebilde

Hva: Poetisk punkgalla, LitFestBergen.

Hvor: Litteraturhuset.

Når: Lørdag kl. 20.

Hvorfor: – Dette er det kuleste vi har, sier Teresa Grøtan, sjef for LitFestBergen.

Lørdag samler festivalen tolv diktere fra ti forskjellige land til en lyrisk maratonaften på seks-syv språk. Navnet Poetisk punkgalla er ment å reflektere det store spennet man finner innen lyrikken.

– Poesi kan inneholde alt fra det skitne, stygge og det politiske, aktivistiske, til lovprisende, religiøs diktning, sier festivalsjefen.

KOREOGRAFERT POET: Indiske Tishani Doshi fremfører både dikt og dans, gjerne på samme tid. Foto: Carlo Pizzati / Pressebilde

Den variasjonen blir også å finne på scenen.

– Deltakerne har veldig ulike uttrykk. Sørafrikanske Koleka Putuma er en anerkjent spoken word-artist med veldig intens scenepersonlighet. Samiske Niillas Holmberg skal blant annet joike. Og indiske Tishani Doshi skal danse et dikt, til et opptak av hennes egen opplesning og litt musikk.

EPISK: Forfatterskapet til meksikanske Gloria Gervitz består av ett langdikt, «Migrasjonar», som stadig er under utvikling, 40 år etter at første del kom ut. Foto: Kevin M. Connors / Pressebilde

I fjor ble lokalene fylt til trengsel av poesihungrige publikummere. I år har man derfor økt satsingen, med flere diktere, større rom, sepesiallaget scenografi og multimedie-effekter.

– Det blir et helt show, sier Grøtan.

Mer enn forfattermøter

Festivalen har for øvrig flere show blant sine over 80 arrangementer. Poetene Doshi og Holmberg deltar også på åpningsseansen torsdag ettermiddag, mens det utpå kvelden blir åpen mikrofon for de med egne ord på hjertet.

I Lydgalleriet har Ingrid Berven fått med seg Cecilie Løveid i musikkinstallasjonen Skrivespill, som åpnes fredag. Samme dag blir det også delfinale i NM i poesislam, mens Pedro Carmona-Alvarez og hans trupp gjør et musikalsk- og litterært dypdykk i Leonard Cohens kunst.

DIKTER: Niillas Holmberg deltar i flere arrangement under LitFestBergen. Foto: Paul S. Amundsen / Pressebilde

Under barneprogrammet på Hovedbiblioteket lørdag, fremfører jazzvokalist Amalie Holt Kleive et eget bestillingsverk. Og på søndag kan man blant annet høre bergenske diktere og musikere i improvisert samspill med kinesiske kolleger.

Til slutt avrundes festivalen med «Throwing voices», et samarbeidsprosjekt som blander strupesang og annen musikk, tekst, foto og opplesning.

FEST: Vår egen urbefolkning

FEIRING: Bergen Sameforening inviterer til fest på Verftet USF torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hva: Samefolkets dag.

Hvor: Verftet USF.

Når: Torsdag kl. 17.

Hvorfor: Det blir joik, det blir reinsdyrsmiddag, det blir til og med noen ord fra ordføreren. Dessuten tar fortellerne Sindre Titlestad Westgård og Anette Aga gjestene med på en reise gjennom den samiske underverden og ut i naturen.

SHOW: Christine Hope hopper igjen

TILBAKE: Christine Hope har premiere på nytt show torsdag, sammen med Frode Gjerløw. Foto: Eirik Brekke (ARKIV)

Hva: «Hope og hingsten»

Hvor: Ole Bull scene.

Når: Torsdag til lørdag.

Hvorfor: I sin nye forestilling, som debuterer torsdag, har Christine Hope dratt med seg komedieskuespilleren Frode Gjerløw. Sammen med regiveteran Arvid Ones lover de sang, musikk og mye fysisk humor.

KONSERT: Jazzmaksimalisme

FOLKSOMT: Med 16 musikere fra hele Skandinavia, tar Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra godt med plass. Foto: Pressebilde / Harald Opheim

Hva: Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra

Hvor: Verftet USF.

Når: Fredag kl. 21.

Hvorfor: Med tre trommeslagere, tre kontrabassister og ti blåsere, kommer ikke denne gjengen til Bergen Jazz Forum for å tafle. Bandet ble dannet for å fremføre Gard Nilssen’s bestillingsverk under Moldejazz i fjor. Blant referansene nevnes både Ornette Coleman og Pharoah Sanders, Fela Kuti og Art Ensemble of Chicago. Og i blåserrekken finner man blant annet Bergens egen Kjetil Møster.

