Nick Cave til Grieghallen

«Conversations With Nick Cave» kommer til Grieghallen 29. august.

BERGEN: Nick Cave returnerer til Bergen 29. august. byoutline Eduardo Verdugo / TT NYHETSBYRÅN

Det blir et intimt møte med den verdenskjente artisten og hans flygel, der publikum skal komme tett på. Cave skal ikke bare fortelle historier fra et langt liv – han skal også svare på spørsmål fra publikum.

Full pott i Oslo

FEST: Nick Cave på Bergenfest i fjor. Billettsalget til arrangementet i Grieghallen starter onsdag. byoutline Nikita Solenov (arkiv)

Han kjørte det samme showet i Oslo Konserthus i mai. Dagbladet trillet terningen til seks, med overskriften «Tre magiske timer med Cave».

Låter som «The Weeping Song», «Into Your Arms, «Mercy Seat», «God is in the House» og «Jubilee Street» sto da på menyen – men Cave spilte også flere av sine mer ukjente sanger.

Fylte Plenen

61-åringen har faktisk spilt i Grieghallen før, med flere konserter alene på scenen på Bergenfest (Ole Blues) i 1999.

Cave og bandet hans, The Bad Seeds, fylte Plenen på Bergenfest i fjor. BTs overskrift var «Det er vanskelig å overgå det Nick Cave gjorde i kveld».

Publisert 14. juni 2019 10:58