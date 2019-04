Festivalsjef Anders Beyer henter det kontroversielle teaterstykket til årets Festspill.

Som BT skrev i mars, har Festspill-direktør Anders Beyer ønsket å sette opp det omstridte teaterstykket «Ways of seeing». Nå går ønsket i oppfyllelse, melder NRK.

Stykket skal spilles 30. mai i lokalene til Høgskulen på Vestlandet, ifølge Festspillene.

– Vi vil gi folk mulighet til selv å gjøre seg opp en mening om den er et angrep på privatlivets fred, sier Beyer til NRK.

Beyer vil verne om ytringsfriheten

Da BT snakket med Beyer i mars, var han opptatt av at mange uttalte seg om stykket uten å ha sett det. Samtidig tok han koblet han debatten rundt «Ways of Seeing» til behovet for å verne om ytringsfriheten.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en sak i vår del av verden, med utgangspunkt i en teaterforestilling, som i like stor grad som dette har satt tilliten til politikerne og samfunnet på prøve, sier han.

Justisministeren måtte gå av

Teaterstykket som i høst ble vist på Black Box Teater i Oslo, har avstedkommet stor debatt om ytringsfrihetens og privatlivets fred. Laila Bertheussen, daværende justisminister Tor Mikkel Waras samboer, anmeldte teateret for å ha filmet parets hus og vist bildene i teaterforestillingen.

Deretter ble det meldt om en rekke brann- og trusselsituasjoner rundt parets bolig, før Bertheussen 14. mars selv ble pågrepet og siktet for å stå bak den ene hendelsen.

To uker senere gikk Wara av som justisminister, mens Bertheussen fikk endret status til mistenkt i alle tilfellene.

BT kommer tilbake med mer.