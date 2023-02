Komponist og musiker Burt Bacharach er død

Mannen bak kjente låter som «Walk On By» og «Raindrops Keep Fallin' on My Head», er død. Burt Bacharach ble 94 år gammel.

Burt Bacharach ble 94 år gammel.

Bacharach skrev mye av musikken sin til Dionne Warwick, men en lang rekke andre artister laget egne versjoner av hans musikk.

I 1970 mottok Burt Bacharach Oscar for beste filmmusikk til filmen «Butch Cassidy and te Sundance Kid».

NTB

Bacharach døde i hjemmet sitt i Los Angeles onsdag av naturlige årsaker, opplyser pressekontakt Tina Brausam torsdag.

Få låtskrivere har hatt et større talent for å lage hitlåter gjennom siste halvdel av 1900-tallet. Det er blitt en lang rekke udødelige slagere som mange fortsatt har et forhold til.

I løpet av en karriere som varte fra 1950-tallet til godt ut i det 21. århundre, skrev han blant annet «Do You Know the Way to San Jose?» «Alfie», «I Say a Little Prayer», «I’ll Never Fall in Love Again» og «This Guy’s in Love with You.»

Han skrev også filmmusikken til filmen «Arthur» fra 1981. Sangen «ThatŽs What Friends Are For», som Dionne Warwick spilte inn sammen med flere andre store artister, ble en stor slager i 1985.

Tett samarbeid

Komponisten var først og fremst kjent for sitt samarbeid med Warwick. Men Bacharach har også skrevet for Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones og mange andre.

Elvis Presley, Beatles og Frank Sinatra er bare noen få av de mange som har laget sine egne versjoner av Bachrachs musikk.

Bacharach var kjent for romantiske og melankolske ballader. Musikken krysser jazz og pop og mange av sangene han skrev, nådde høyt på hitlistene både i USA og Europa.

Vellykket låtskriverduo

Bacharach ble født 12. mai 1928 i Kansas City i den amerikanske delstaten Missouri. Moren hans lærte ham å spille piano, og han studerte musikk og komposisjon ved flere amerikanske universiteter. Etter å ha fullført militærtjenesten ble han hyret inn av den tyskamerikanske skuespilleren og sangeren Marlene Dietrich som musikkarrangør for hennes turneer.

I 1957 møtte han låtskriveren Hal David. Det ble starten på et langt samarbeid der David skrev tekster til Bacharachs melodier. Det var de to som på starten av 1960-tallet oppdaget Dionne Warwicks talent, da hun var korist for The Drifters.

Oscar og Grammy

De leverte en rekke slagere som havnet på hitlistene gjennom 1960-tallet. I 1970 vant David og Bacharach to Oscar-priser for filmmusikken til «Butch Cassidy and the Sundance Kid». Blant sangene i filmen var den berømte «Raindrops Keep FallinŽ on My Head».

Samarbeidet mellom de to tok slutt på 1970-tallet, på grunn av en krangel om penger etter et mislykket filmprosjekt.

Bacharach mottok i alt seks Grammy-priser.

Bacharach spilte på Ole Bull Scene i Bergen i 2013. «Slagerparade fra en levende legende», var dommen fra BTs anmelder da.