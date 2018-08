VIKTIG FOR ARTISTER: Tre klubbscener i Bergen kan forsvinne i løpet av noen måneder, steder som har vært viktige for artister som er på vei opp og frem i Musikk-Bergen. Et av stedene er Klubb Kok, som har vært viktig for Dårlig Vane og andre unge rappere. Her ser vi Dårlig Vane under en konsert på USF Verftet. FOTO: Tor Høvik (arkiv)