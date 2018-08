Bergen byr på noe for alle denne helgen. Sjekk ut ukens fem fine!

FESTIVAL: Gå på ekstrem-matiné

Odd E. Nerbø

Hva: Beyond The Gates.

Hvor: USF Verftet og Garage.

Når: Torsdag til lørdag.

Hvorfor: Denne helgen arrangeres Bergens store metalfestival, Beyond The Gates. På toppen av plakaten står velkjente navn som Taake, Satyricon og Enslaved. Sistnevnte skal spille sitt legendariske andealbum, «Frost», fra begynnelse til slutt.

Mer interessant for enkelte er kanskje de mer ferske navnene på plakaten, blant andre svenske «Hällas». De står for en ekstremt fengende blanding av metal og prog, med bena godt plassert på 70-tallet.

I år kan man også gå på konserter om ettermiddagen på Garage, litt sene – og ekstreme – matinékonserter, kan man kanskje kalle det. Så hvorfor ikke få med seg litt chilensk black metal, i form av bandet Wrathprayer, på vei hjem fra jobb på fredag? Så kan du gå hjem og lage taco etterpå.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Sjekk ut indierockens redningskvinne

Michael Lavine/Perfect Sounds Forever

Hva: Snail Mail + Lucy Dacus og Stella Donnelly.

Hvor: Landmark.

Når: 28. august, 20.00.

Hvorfor: En av platene som har surret og gått mest hos undertegnede i sommer er «Lush», debutplaten til amerikanske Snail Mail. 19-åringen fra Baltimore, som egentlig heter Lindsey Jorden, er i løpet av de siste månedene blitt hyllet opp i skyene av alle de «rette» bloggene og nettstedene. Hun blir nærmest omtalt som indierockens redningskvinne.

Oppriktigheten er Snail Mails «superpower», skriver velrenommerte Pitchfork. Hun er en tenåring som synger med hjertet utenpå skjorten, uten at det bikker over i selvmedlidenhet. 19-åringen har ikke funnet opp indie-kruttet, men hun vet absolutt hvordan hun skal bruke det. Hun vet når hun skal holde igjen, og når det er på tide å trykke på fuzzpedalen – bare hør på låten «Pristine».

Lindsey Jordens melodiøse og melankolske låter har en friskhet over seg som smitter. En friskhet som kan vekke tenåringen i alle og enhver.

Kjetil K. Ullebø

LITTERATUR: Møt gjengen bak det legendariske tidsskriftet

AFTENPOSTEN / Korsvold Kaja

Hva: Arven fra sekstiåtterne – Profilgjenforening

Hvor: Litteraturhuset i Bergen

Når: Torsdag 19–21

Hvorfor: Høsten 1965 ble studenttidsskriftet Filologen, et tidsskrift for det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo, utsatt for et slags kupp. Jan Erik Vold, Dag Solstad og Espen Haavardsholm var tidsskriftets nye redaksjon. Det ble omdøpt til «Profil» og ga ut sin første utgave på nyåret i 1966. Profil blir i dag omtalt som et av de viktigste litterære tidsskriftene i Norge.

Profil-gjengen utforsket trekk ved den internasjonale modernismen, og seinere tok tidsskriftet en mer politisk dreining. I tillegg til de tre som dannet den første redaksjonen, var Einar Økland, Liv Køltzow, Gert Nygårdshaug og Eldrid Lunden blant dem som var tilknyttet det legendariske tidsskriftet.

Torsdag denne uken stiller Litteraturhuset i Bergen spørsmålet «Hvor ser vi spor av Profil-bevegelsen i dag?». Til arrangementet kommer Vold, Solstad, Køltzow, Økland, Haavardshold og Paal-Helge Haugen. Alf van der Hagen skal lede samtalen. Hva er egentlig arven etter sekstiåtterne? Det gleder jeg meg til å finne ut.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Skotske indieveteraner

Charles Sykes / TT / NTB scanpix

Hva: Franz Ferdinand

Hvor: USF Verftet

Når: Tirsdag 28. august kl. 20.

Hvorfor: I den konstante strømmen av britiske gitargrupper dukket Franz Ferdinand opp som et frisk pust i 2004. Gjennombruddssingelen hadde melodi, nerve, intelligens og et taktskifte som stadig imponerer. Til tider hørtes skottene ut som et new wave-band fra 80-tallet som bare ikke var oppdaget ennå.

Ti år, noen sterke album og mange gode låter seinere skulle bandet spille på Bergenfest. Få minutter før de skulle på scenen, fikk imidlertid vokalist Alex Kapranos en akutt allergisk reaksjon og konserten måtte avlyses. Siden den gang har bandet tatt et steg i retning dansemusikken – og nå kommer de tilbake for å endelig spille i Bergen.

Erik Fossen

FESTIVAL: Ny musikk i gammelt lysthus

Knut Strand

Hva: Seinsommeraften på Christinegården

Hvor: Christinegaard Hovedgaard

Når: Fredag 24. august kl. 20.

Hvorfor: Minifestivalsommeren er ennå ikke over, selv om værgudene har tjuvstartet på høsten. Denne fredagen er det ærverdige Christinegaard Hovedgaard som byr på kunst, mat og konserter med både kjente og mindre kjente lokale navn. På listen finner man blant annet superveteranen H.P. Gundersen, samt Fjorden Baby-trommis Jan Eivind Bertelsens fengende soloprosjekt, OBijAN. Andre som opptrer er Subshine, Yolobrothers og Kropp.

For dem som måtte lure, har lyststedet Christinegaard en historie som går tilbake til 1694. De eldste delene av huset ble oppført i 1763. Hovedgaarden har fått karakteristikken «vår klassisismes mest kaprisiøse byggverk». Og for ordens skyld, fredagens konserter skal være innendørs.

Erik Fossen