Han har tatt avstand fra både Gud og Satan. Nå står han på scenen i Bergen igjen.

FIRE FINE: Metallfestivalen Beyond The Gates bringer høstmørket til byen.

LEGENDER OG NYKOMMERE: Under årets utgave av kan man blant annet høre svartmetall-legender som Abbath, og solide og spennende nykommere som Inculter. Francisco Munoz/pressebilde

Hva: Beyond The Gates, med Abbath, Emperor, Mayhem m.fl.

Hvor: USF Verftet.

Når: 21.8 til 24.8.

Hvorfor: Den norske ekstremmetallen innehar et rikt persongalleri. Og en av de mest fargerike karakterene, hvis man kan si det om en person som utelukkende kler seg i svart, er osingen Olve «Abbath» Eikemo. «Svartmetallens tegneseriefigur rider igjen», skrev avisen iTromsø, da Abbath slapp sin første soloplate for tre år siden. Og ved midnatt lørdag, akkurat idet lørdag blir til søndag, rider han inn på USF Verftet, for å spille under årets utgave av metallfestivalen Beyond The Gates.

Det er nå over 30 år siden Abbath var med å starte bandet Old Funeral. Bandet er kanskje mer kjent for sine medlemmer enn for sin musikk. For i tillegg til Abbath, var en viss Varg Vikernes med i bandet i starten. Både Abbath og Vikernes forlot imidlertid bandet, og endte opp med å starte henholdsvis Immortal og Burzum.

I likhet med Burzum, ble Immortal et av svartmetallens viktigste navn. Platen «Pure Holocaust» trekkes ofte frem som en av de beste svartmetallplatene gjennom tidene.

ABBATH MED FANS: Her møter Olve «Abbath» Eikemo en tysk fan som vil ta bilde med ham tilbake i 2009, under Hole In The Sky-festivalen, Beyond The Gates’ forgjenger. Paul S. Amundsen/BT-arkiv

Men der svartmetallen tidlig på 90-tallet ble forbundet med både kirkebranner og drap, tok Immortal avstand fra både Gud og Satan – begge deler var «like boss», som de sa. De kunne berolige folk med at de ikke lenger spilte «black metal» – nå spilte de «holocaust metal».

Immortal holdt på helt til 2014, da det oppsto strid om hvilke av medlemmene som hadde rett til bandets navn og logo. Abbath tapte kampen, og gikk solo. Som soloartist har han allerede stablet på bena to solide metallplater. Da han slapp sin debut, skrev BTs Petter Lønningen at lyden av «Abbath (...) er den musikalske utgaven av et ekte ulveglis. Dette er rock'n'roll, bare i en hvassere og mer mannevond variant».

Og lørdag er det altså fare for mannevonde ulveglis på USF Verftet.

Her er tre andre ting du kan få med deg:

OPTIMISTISK KONSEPT: Her ser vi Bergen Filharmoniske Orkesters sommerkonsert fra 2016. Ørjan Deisz

Hva: Utekonsert med Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) og Marius Neset.

Hvor: Nygårdsparken

Når: Torsdag 19.00.

Hvorfor: Å arrangere utendørskonsert i Bergen er som kjent et optimistisk konsept. I år har BFO flyttet sine sommerkonserter til Nygårdsparken – og torsdag har de fått med seg stjernesaksofonisten Marius Neset.

NYTT BAND, NYTT ALBUM: William Hut slipper denne helgen sitt første album med bandet Sail By Summer. Ørjan Deisz

Hva: Bakgårdsfest med blant andre Fucales og Sail By Summer.

Hvor: Apollon

Når: Lørdag 16.00–23.00.

Hvorfor: Lørdag kan man tilbringe i bakgården til Apollon i Nygårdsgaten, der blant andre albumaktuelle William Hut skal spille, med sitt nye band Sail By Summer.

AUSTRALSK PÅ LANDMARK: Stella Donnelly spiller for første gang i Bergen. Poone Ghana/pressebilde

Hva: Stella Donnelly-konsert, Georgia og Anna St. Louis varmer opp.

Hvor: Landmark.

Når: Onsdag 28. august.

Hvorfor: Australske Stella Donnelly har fått mye oppmerksomhet i indiekretser for debutplaten «Beware of The Dogs». Onsdag tar hun med seg sin duggfriske indiepop til Landmark.