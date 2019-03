VGs interne gransking av håndteringen av Giske-videoen lar vente på seg. – Vi forstår at kritikken kommer, sier digitalredaktør Ola Stenberg.

Rapporten vil inneholde en evaluering av hvordan saken rundt videoen av Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan i Oslo ble håndtert i VGs redaksjon før, under og etter publisering.

– Vi jobber så hurtig vi kan med evalueringen. Vi har sagt at den skal komme denne uken, men vi gir ingen kommentarer om eksakt tidspunkt for når den er ferdig, sier Ola Stenberg, som uttaler seg på vegne av avisen, til NTB.

– Jobber så hurtig vi kan

– Vi ønsker å gjøre dette grundig og riktig, og det må gå foran alt annet. Først når vi føler at vi har gjort det, er vi klare. Vi forstår at det er stor frustrasjon over at det tar tid, og vi registrerer også kritikken. Men sånn er det, og vi jobber så hurtig vi kan, fortsetter han.

«VG nekter å svare pressen i sin egen skandale. Det ville de aldri latt andre slippe unna med», skriver redaktør Erik Waatland i bransjenettstedet Medier24 i en kommentarartikkel.

– Vi forstår at kritikken kommer, men det er så mange hensyn som må tas i dette arbeidet. Det gjør at vi må bruke den tiden det tar, og når vi er ferdige, skal evalueringen komme, og folk skal få se den. Den skal offentliggjøres, og vi skal svare på alle spørsmålene vi får, sier Stenberg.

Kritikk fra kvinnen

Granskingen ledes av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

I en omfattende TV 2-sak onsdag forrige uke rettet kvinnen i den mye omtalte videoen kraftig kritikk mot VG. Kvinnen mente at avisen med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske. VGs sjefredaktør Gard Steiro har beklaget overfor alle som er rammet i saken.

Stenberg opplyser at avisen har et opplegg for å ivareta sine ansatte, men ønsker ikke å gå nærmere inn på hva dette går ut på.

Til bransjebladet Journalisten opplyser rådgiver Trond Idås i Norsk Journalistlag at fagforeningen bistår redaksjonsklubben i VG i saken.

Stoler ikke på dem

41,5 prosent stoler i svært liten eller liten grad på VGs politiske journalistikk, ifølge en undersøkelse utført for Medier24.

61,3 prosent av de spurte mener avisas dekning av videoen av Trond Giske har redusert tilliten til VG, mens 76 prosent har redusert tillit til VGs politiske journalistikk.

– Tillit er en del av grunnmuren vår, så det er rett og slett alvorlig. Vi kan ikke si noe mer enn at det er veldig alvorlig, og det liker vi ikke, sier Ola Stenberg.