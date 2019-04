Møt to av byens mest lovende artister i vår «påskepod»

Bergensartistene Depresno og Iris er klare for verden.

PÅSKE I STUDIO: Det er lun påskestemning i studio i siste episode av BTs kulturpodkast, Republikken. Foto: Hedvig Idås

Tipp-tipp-tipp-oldefaren til Bjarte De Presno Borthen kom fra Spania. Han var på vei videre nordover med et skip, men skal ha blitt satt av i Bergen fordi han var så sjøsyk. Skipet kom aldri og plukket ham opp, og De Presno ble værende i Bergen.

Noen hundre år seinere, nærmere bestemt rett før påsken i 2019, kommer Bjarte De Presno Borthen fra Sandviken ut sin debutplate, «Technicolor».

– Det er så rart, for jeg har hatt denne platen i meg så lenge. Og når er den endelig ute blant folk, sier Borthen.

Vilde Iris Hartveit Kolltveit, som altså går under artistnavnet Iris, har ikke røtter i Spania.

STORE AMBISJONER: Både Depresno og Iris har store ambisjoner med musikken sin. Foto: Hedvig Idås

Hun er derimot fra Arna, og hadde sin første konsert på ungdomsklubben i Indre Arna. Nå er hun imidlertid blitt vant til litt større forhold. Hun har i det siste turnert med Aurora, og slapp akkurat debut-EP-en, «A Sensitive Being».

– Jeg har tidvis vært livredd for å stå på scenen. Jeg er så nervøs at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Men nå i det siste når jeg har varmet opp for Aurora, har jeg noen ganger klart å bare kose meg, sier Kolltveit.