– Dette bør ikke Dalen få ha for seg selv

Dyrene i Hakkebakkeskogen er klassiker som har kommet i ny drakt.

TRADISJON: Kostymene drar absolutt veksler på tradisjonen etter Egner, skriver anmelder. Rune Sævig

Grethe Melby

Oppdatert i går 07:40

Fakta Fakta om Dyrene i Hakkebakkeskogen Regi: Jørn Kvist

Fyllingsdalen Teater

Spilles frem til 27. oktober

Når vi slipper inn i salen er allerede skogen der, full av skogens lyder. Mus og ekorn piler over scenen selv om ikke alle har fått satt seg.

Når stykket starter klatres det høyt og lavt, som seg hør og bør når man er dyr i en skog. Magien er i gang.

EKTE: Koreografien til mus og ekornbarn henter kjente og populære «moves» fra dagens barnekultur. Rune Sævig

Regissør Jørn Kvist har valgt å ikke følge den klassiske måten å sette opp Hakkebakken på.

Det er befriende for oss voksne. Kvist behersker kunsten å skape kommunikasjon på to nivå i en forestilling, en for barna og en for voksne.

Små detaljer fra vår egen hverdag veves inn i fremføringen. Bakermester Harepus setter seg fornøyd ned for å lese avisen Barn i Byen.

Bamsefar gjør seg viktig i godstolen med Dagens Næringsliv. Slik får også den eldre garde mye nytt å se på.

Koreografien til mus og ekornbarn henter kjente og populære «moves» fra dagens barnekultur.

Det virker som om koreograf Jasmine R. Smørdal virkelig har lyttet til de unge aktørene. Så har hun forvaltet og videreutviklet barnas kunnskaper om bevegelse.

Det bidrar til et eierskap hos de unge utøverne, slik at fremføringen oppleves som ekte for oss som ser på.

SKOGMUS: Morten Skogmus i Hakkebakkeskogen på Fyllingsdalen teater. Rune Sævig

Kostymene drar absolutt veksler på tradisjonen etter Egner. Men også her finnes det fornyende elementer med stort hell.

For eksempel gjemmer Mikkel Rev seg bak et bitte lite skateboard når han skal lure på resten av skogens dyr, og han stavrer seg klønete rundt på rulleskøyter når han forsøker å stjele til seg pepperkakene hos Bakermester Harepus.

Og så bestemor Skogmus, da. Aldeles nydelig med blonder og rysjer på både kjole og paraply der hun heises opp under taket mens hun synger sin velkjente sang.

Senere overrasker hun med sine klare karateslag, slik deler hun opp et kakestykke. Gøy.

Magnus Rasmussen og Elena Polden utfyller hverandre godt i rollene som Morten Skogmus og Klatremus.

Bakergutt Nina Martine Borlaug Gudim og Bakermester Kristoffer Skinlo utgjør et eget radarpar. Likevel, det som virkelig er denne forestillingens styrke, er hvor samkjørte alle er.

Det går i et forrykende tempo. Av og til litt for raskt for denne damen.

Men jeg nærmer meg femti år, og når en liten gutt ved siden av meg utbryter «Han vil spise Mikkel Rev! Det er ikke lov!» fordi Morten Skogmus foreslår noe så uhørt, da velger jeg å høre på målgruppen.

TIL STEDE: Mikkel Rev er han mentalt til stede i hele rommet, ikke bare på scenen. Rune Sævig

Om enkeltprestasjoner skal fremheves, bærer Peder Lauvås mye av forestillingen.

I rollen som Mikkel Rev er han mentalt til stede i hele rommet, ikke bare på scenen. Evnen til å lese barnas reaksjoner, og improvisere videre på deres respons, er virkelig god.

Han klarer å veksle mellom å være en skummel Mikkel, så skummel av underleppen hos noen av de minste skjelver, og være en mislykket fyr som strever med å finne seg til rette i fellesskapet.

Og fellesskap får vi føle på alle sammen. Flere ganger inviteres det til allsang, her foregår det god forvaltning av vår moderne, norske kulturarv.

Det er viktig. Senere skal vi kanskje skrive om teksten til Bamses fødselsdag, slik at den handler om våre egne familiemedlemmer. Da er det bra at alle kan melodien.

Denne høsten har hele Bergen muligheten til å være med på allsangen hvis de finner veien til Fyllingsdalen.

Det bør de fleste klare. Selv om ikke bybanen er klar, så går det plenty med busser. For dette bør ikke Dalen få ha for seg selv.

Hvis det skal pekes på noen forbedringspunkt, ligger de i selve den tekniske produksjonen. Lys og lyd.

Den største utfordringen er lyden. Den er ikke helt riktig skrudd. Dermed blir skuespillernes stemme litt for lav for musikken, som oppleves litt for skarp og påtrengende.

Om det er lydmannen det står på, eller om det er selve anlegget kan selvsagt ikke jeg vite. Men jeg antar det handler om teknikk og ressurser, og da vet vi at Fyllingsdalen Teater har mye på gang.

Det er i alle fall ikke scenekunstnerne det står på. De gjør jobben.

Så er det bare å håpe på at de bevilgende og bemidlede myndigheter evner å gjøre sin. For det er det verdt.