Kevin Vågenes hanket inn pris for «Parterapi», mens bergenseren Petter Næss og resten av teamet bak «Lykkeland» vant for beste TV-drama.

VINNER: Komiker Kevin Vågenes vant prisen «Beste humorprogram» for serien «Parterapi». byoutline Hommedal, Marit / NTB scanpix

TV-priser ble delt ut på rad og rekke i Grieghallen lørdag kveld.

– Vinneren er «Parterapi!», ropes det fra scenen.

Publikum begynner å klappe for Kevin Vågenes, som nettopp har vunnet prisen for beste humorprogram.

– Jeg tror ikke helt at jeg skjønner at jeg står her og har fått en gullrute. Denne prisen henger så høyt, sier han.

GLAD: Vågenes forteller at de utforsker mulighetene for en engelsk versjon av «Parterapi». byoutline Marita Ramsvik

– Parterapi har forandret mye

Da BT møtte Kevin Vågenes etter prisutdelingen smilte han fra øre til øre.

– Parterapi har forandret mye, og har på mange måter vært mitt gjennombrudd, sier han.

I forkant av prisutdelingen fortalte Vågenes at han var litt nervøs for å vinne.

– Jeg var redd for den mikrofonen, for jeg blir veldig lett skjelven i hånden. Det kunne fort blitt innmari flaut.

SEIER: Kevin Vågenes sier det er veldig spesielt å vinne Gullrutenpris. byoutline Rune Sævig

Vågenes forteller at det er vanskelig å ta innover seg at han nettopp har vunnet en pris.

– Jeg er både overrasket og litt fortumlet. Men når jeg setter fra meg prisen på hotellrommet etterpå, så synker det nok inn, sier den nybakte Gullruten-vinneren.

Lykkeland vant beste TV-drama

Det var også en godt fornøyd Petter Næss som gikk ned fra scenen i Grieghallen lørdag kveld.

– Det er helt sinnssykt kult. Vi har jobbet så lenge med dette, sier Næss.

TO PRISER: Det ble to priser til «Lykkeland» lørdag kveld. Fra venstre: Petter Næss, Mette Bølstad og skuespiller Anne Regine Ellingsæter. byoutline MARITA RAMSVIK

Ikke bare har «Lykkeland» vunnet pris for beste TV-drama. I tillegg vant Anne Regine Ellingsæter prisen for beste skuespiller, for rollen sin i serien.

– Da vi fikk vite at Anne Regine vant, skrek jeg av lykke. Hun er 22 år gammel, og har kommet inn i en profesjonell verden og levert knallbra, sier Næss.

GRIEGHALLEN: Regissør Petter Næss og manusforfatter Mette Bølstad på vei inn til Gullruten. byoutline Rune Sævig

Planlegger andre sesong

Næss og resten av Lykkeland-gjengen er allerede i gang med å planlegge neste sesong, som ifølge Næss kommer til å vise en mer brutal industri.

Den vil blant annet ta for seg Bravo-utblåsningen, en ukontrollert utblåsning av olje fra et borehull i Nordsjøen, og tragedien da plattformen Alexander L. Kielland veltet i 1980.

– Sesong to handler om hvilken pris mennesker har måttet betale for at vi skal kunne ha det så fett som vi har det nå. Jeg håper unge mennesker ser at den velstanden vi opplever nå har hatt en pris, sier Næss.

TO PRISER: Else Kåss Furuseth tok til tårene da hun mottok Gullrute-pris for serien om selvmord. byoutline Eivind Senneset/TV 2

Mange vinnere

En av kveldens store vinner er Else Kåss Furuseth, som vant priser for serien «Else om: selvmord» i kategoriene «beste programleder» og «beste nyhetsprogram».

Den ettertraktede publikumsprisen gikk til Vegard Harm og Morten Hegseth. Hedersprisen gikk til NRKs Dagsrevyen.

Vestlandet var også sterkt representert blant årets nominasjoner. I tillegg til de ovennevnte prisvinnerne var Vidar Magnussen nominert for TV-serien «Magnus», og Leo Ajkic var nominert for «Uro».

Til tross for at Ajkic ikke vant pris for «Uro», kan han dra hjem fra Gullruten godt fornøyd. NRK-serien «Jorden rundt på seks steg» vant prisen for beste reality, og Ajkic var en av deltakerne.

GULLRUTEN: Leo Ajkic var til stede under prisutdelingen lørdags kveld. byoutline Rune Sævig

Disse fikk pris

PUBLIKUMSPRISEN: Vegard Harm og Morten Hegseth

BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM: Truls ala Hellstrøm, Plan-b for TV 2

ÅRETS TV-ØYEBLIKK: Lysbryteren i Charterfeber, Rakett for Nordic entertainment group

BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY: 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis, Nordisk Film TV for Discovery Norway.

BESTE REALITY: Jorden rundt på 6 steg, Nexico for NRK

BESTE DOKUSÅPE: 113, NRK

BESTE TV-DRAMA: Lykkeland, Maipo film for NRK

BESTE HUMORPROGRAM: Parterapi, Seefood TV for NRK

BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM: Zombielars, Tordenfilm med NRK for NRK

BESTE LIVSSTILSPROGRAM: Folkeopplysningen, Teddy TV for NRK

BESTE NYHETSPROGRAM: Else om: selvmord, Teddy TV for Discovery Norway

BESTE TV-DOKUMENTAR: Når knoklene blir gèle, Norsk fjernsyn for VGTV

BESTE DOKUMENTARSERIE: Overleverne, NRK

BESTE SKUESPILLER: Anne Regine Ellingsæter – Lykkeland, Maipo film for NRK

BESTE PROGRAMLEDER: E lse Kåss Furuseth – Teddy TV for Discovery Norway

ÅRETS DELTAKER: Melina Johnsen – Ex on the beach, Rubicon for Discovery Norway

ÅRETS NYSKAPNING: Kongen av Gulset, Spark for NRK

Publisert 11. mai 2019 23:31