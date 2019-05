Sjå kva som skjer i Bergen i helga

Festivalsesongen er i gang for fullt, og blant anna Nattjazz og Festspillene tilbyr fleire hundre arrangement du kan gå på dei neste vekene. Her kjem fem fine tips til kva du kan gjere denne helga.

Mindre enn 10 minutter siden







SCENETEKKE: I tillegg til Miss Tatis ubestridte scenetekke, har denne kvelden også en dypere politisk dimensjon, skriver Frode Bjerkestrand, som anbefaler å gå på Angola 70 på Nattjazz. byoutline Vegar Valde

KONSERT: Karibisk stemning på Festspillene

ROCKET: Lariba lagde stemning under Festspillene i 2016. byoutline Eirik Brekke (Arkiv)

Hva: Konsert med Lariba

Hvor: Festspillplassen, Teltet

Når: Lørdag 1. juni kl. 21.00

Hvorfor: Til tross for at det foreløpig ikke er mye til sommervær i Bergen, kommer Lariba til byen og sprer karibisk atmosfære med salsa, rumba, reggaeton, jazz, cumbia, hiphop og reggae. Alt dette i en halvannen time lang konsert.

Lariba spiller på Festspillene for andre gang. Den sveitsiske perkusjonisten David Stauffacher, har samlet syv musikere med forskjellig opprinnelse. Lariba synger og rapper på spansk, engelsk, italiensk, portugisisk og andre språk. På bandets nettside beskriver de musikken sin som «urban, latinsk musikk», og sjansen er nok stor for at det blir dansing i teltet.

Sahara Muhaisen

Les også Dette bør du få med deg på Festspillene

TEATER: Finn frem teaterbrillene

VR: I teaterstykket «Frogman» blir det veksla mellom scenekunst og bruk av VR-briller. byoutline Festspillene i Bergen

Kva: Teaterførestillinga «Frogman»

Kor: Cornerteateret

Når: Tysdag 28. mai kl. 18.00 og torsdag 30. mai – laurdag 1. juni kl. 18.00 og 20.30

Kvifor: Har du nokon gong sett eit teater gjennom VR-briller? Avisa The Guardian har omtalt stykket som «ei førestilling med hjerne og hjarte», og denne veka blir det skandinaviapremiere i Bergen.

Les også Guro (12) fikk prøve Festspillenes nye satsing: – Det var veldig rart

Korallrevforskar Meera Clarke får beskjed av ein politietterforskar om at far hennar er sikta for drapet på 13 år gamle Ashleigh Richardson som forsvann i 1995.

Publikum får reise tilbake i tid til Meera Clarke og venninnene hennar som 11-åringar i ein liten by i Australia. Mot slutten av førestillinga får vi til slutt vite kva som eigentleg skjedde med Ashleigh Richardson.

Vilde Midtbø Ulsten

KONSERT: Jazz til ære for Joni Mitchell

EI HYLLING: Anja Lauvdal inviterer til konsert til ære for legenda Joni Mitchell, her avbilda på takterrassen til Aftenposten i 1988. byoutline Dag W. Grundseth

Kva: Ei feiring av Joni Mitchell

Kor: Røkeriet USF

Når: Torsdag 30. mai kl. 20:00

Kvifor: Om du er jazzinteressert, har Nattjazz fleire konsertar ein bør få med seg. I 2018 var det 50 år sidan platedebuten og 75-årsdagen til Joni Mitchell. Jazzmusikar og komponist Anja Lauvdal fekk i høve dette som oppdrag av Oslo Jazzfestival å komponere ei hylling til Mitchell.

Les også 15 dager, flere hundre arrangementer. Marita har aldri vært på Festspillene før. Nå skal hun bli ekspert.

Under Nattjazz kjem den 32 år gamle musikaren med den same førestillinga til Bergen. Lauvdal speler piano, og ho har med seg fleire unge jazzmusikarar på scena. Sondre Lerche frå Bergen er ein av fire artistar på vokal.

Vilde Midtbø Ulsten

TEATER: Uhyggelig variant av «Ole lukkøye»

SCENE: Om du skal få med deg noe fra Festspillene i Bergen i år, bør «The Sandman» være prioritert. byoutline Lucie Jansch / Festspillene i Bergen

Hva: «The Sandman»

Hvor: Grieghallen

Når: 1. juni kl. 19.30 og 2. juni kl 18.00

Hvorfor: I forrige uke spurte jeg festspilldirektør Anders Beyer hva som var hans festivalhøydepunkt under årets festival. Han vegret seg litt for å velge én forestilling, men svaret landet til slutt på «The Sandman». Så i helgen er altså Grieghallen det rette stedet å være.

Les også Timeplanen til Anders Beyer er så lang at han trenger en personlig assistent for å komme gjennom den

«The Sandman» er det engelske ordet for «Ole Lukkøye». Du kjenner sikkert allerede til historien. Godnattsangen om mannen som strør sand i øynene på barn slik at de skal få sove. Denne teaterforestillingen viser derimot en langt mer uhyggelig versjon.

Hva skjer med barn som nekter å gå og legge seg? Da kommer den onde Sandmannen og kaster sand i øynene deres til de blør. Teateret er regissert av Robert Wilson, som står bak en rekke teatersuksesser i Norge. Deriblant «Edda» i 2017 og hans oppsetning av «Peer Gynt» i 2005.

Marita Ramsvik

KONSERT: Vai para frente, Angola! (Heia Angola!)

DANSBART: Miss Tati med band spiller ekte angolansk dansemusikk på Nattjazz fredag. byoutline Bård Bøe

Hva: Angola 70 på Nattjazz (med Miss Tati, Pablo Tellez, Ivar Thormodsæter med flere)

Hvor: Studio USF

Når: Fredag 31. mai kl. midnatt, omtrent

Hvorfor: Fordi Miss Tatis nye prosjekt er forankret i musikken fra hennes andre hjemland, Angola, og fordi det kan bli en svært dansbar natt. Tatiana Palanca, som hun egentlig heter, har hentet frem sanger og rytmer fra 1960- og 1970-tallet, den gangen Angola forsøkte å løsrive seg fra flere hundre års portugisisk herredømme.

Les også – Jeg vet ikke om Stefan og DNS har råd til meg

I tillegg til Miss Tatis ubestridte scenetekke, har denne kvelden også en dypere politisk dimensjon. For ikke mange tiår siden var det forbudt for angolanerne å synge på morsmålet sitt. Prosjektet Angola 70 tar språket, historien og stoltheten over en nydelig musikktradisjon tilbake. Kan bli veldig fint.

Frode Bjerkestrand

Publisert 30. mai 2019 12:16