Stortingspolitikere kritiserer Nasjonalmuseets direktør

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo får kritikk fra Stortinget for sin håndtering av økonomisk støtte til museet fra Nicolai Tangen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo fotografert i alabasthallen i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo i 2018. Museet åpner neste år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

– Saken fremstår uheldig. På Nasjonalmuseet er det styrets oppgave å sørge for at regler og prosedyrer om private donasjoner og inhabilitet følges i organisasjonen, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), som leder kulturkomiteen på Stortinget, til VG.

Hindsbo er venn av Tangen, som nettopp har tiltrådt som sjef for oljefondet. Kritikken kommer etter at hun før jul spurte Tangen om hans stiftelse AKO Foundation ville gi økonomisk støtte til det nybygde Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. De to møttes i London i januar for å diskutere saken.

Hindsbo varslet først styreleder Linda Bernander Silseth om mulig inhabilitet i mai, ifølge VG. Hindsbo sier til avisen at hun varslet tidsnok, siden avtalen ikke var formalisert.

– Nære bånd

Museets styre har bedt et advokatfirma vurderer saken, og konklusjonen er at båndene mellom de to er så nære at Hindsbo ikke kan håndtere eller ta avgjørelser knyttet til en sponsoravtale.

Ørmen Johnsen vil sende et spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) mandag om hvordan han vil sikre et godt regelverk for private donasjoner.

Nasjonalmuseet skriver i en kommentar til NTB at de er opptatt av transparens og forsvarlig saksbehandling av alle spørsmål.

Styrebehandles

– Når det gjelder denne saken, vil Nasjonalmuseets styre gå inn i både hvordan vi starter, og gjennomfører, forhandlingsprosessen med AKO om et mulig sponsorsamarbeid, og hvordan beslutningen om et eventuelt samarbeid fattes når forhandlingene er over. Dette står allerede på sakskartet til styrets møte mandag 7. september, uttaler Karin Hindsbo til NTB.

Også SVs Freddy Øvstegård mener Hindsbo burde ha fått vurdert habiliteten sin før hun tok kontakt med Tangen og ba om donasjon til museet og mener Kulturdepartementet må vurdere en eventuell avtale mellom museet og AKO Foundation.

AKO Foundation er stiftelsen som overtar eierandelene og utbytterettighetene Tangen har hatt i sitt eget selskap AKO Capital. Han måtte kvitte seg med eierskapet for å unngå habilitetsproblemer som sjef for oljefondet.