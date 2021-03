Har snakket sammen om en tredje runde med «Exit». – Er en del mat i det miljøet fortsatt.

Rekordhøye seertall for «Exit». Nå ser NRK muligheter for sesong 3.

Totalt har 1,16 millioner sett første episode av sesong to av serien «Exit». Foto: Stephen Butkus / Freemantle / NRK

NTB

Sist fredag slapp NRK andre sesong av «Exit» løs, og opplever de høyeste strømmetallene noensinne etter så kort tid for en dramaserie.

Totalt har 1,16 millioner sett første episode av sesong to – nærmere bestemt. 876.000 i NRK TV og 284 00 lineært på NRK1, der sesongpremieren ble vist sent lørdag. I alt har nær 700.000 benket seg for å se hele sesongen på NRK TV, ifølge Kampanje.

Ikke bestemt seg

Mye vil ha mer – og det gjelder også «Exit»-seerne. Men NRK har ikke bestemt seg for om det blir ny sesong, opplyser dramasjef Ivar Køhn til bladet:

– Vi har snakket sammen, og sagt at det finnes muligheter for det. Men nå har all konsentrasjon vært om sesong to, også ser vi etter hvert og vurderer videre. Det viktigste for oss er at Øystein Karlsen som serieskaper mener det finnes mer historier verdt å fortelle for en sesong tre, sier Køhn.

Opp til Karlsen

«Exit»-produsent Petter Testmann-Koch i Fremantle sier de har mer å gi i form av en sesong tre, men også han henger det på Øystein Karlsen å «finne nok bærende historier».

– Det mener jeg vi skal klare. Det er en del mat i det miljøet fortsatt, sier Testmann-Koch til Kampanje.