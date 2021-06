– Jeg ble nesten litt lettet da pandemien først kom

Alan Lucien Øyen vokste nesten opp på Den Nationale Scene. De siste 15 årene har han stort sett reiste verden rundt og jobbet.

Alan Lucien Øyens far var «påkleder» på Den Nationale Scene. Øyen vokste nesten opp på teateret, og noen forestillinger kunne han se 50–60 ganger. Kanskje ikke så rart da at han skulle ende opp som en av Norge fremste koreografer og regissører.

– Da pandemien først kom, tenkte jeg først at det ville være greit å roe litt ned. Året før var jeg vel knapt tre uker hjemme i Norge, sier Øyen.

Missy Mazzoli og Alan Lucien Øyen, fra henholdsvis New York og Nordnes, er gjester i Republikkens Festspillene Spesial. Foto: Geir Martin Strande

Men da Øyen mistet en stor forestilling i operaen i Paris på grunn av pandemien, skjønte han at den kunne få store følger også for ham.

Missy Mazzoli er årets festspillkomponist. Hun bor i New York, og på et tidspunkt måtte hun mer eller mindre rømme fra byen, som på et tidspunkt i fjor vår var ekstremt hardt rammet.

– Jeg hadde to timer på meg, så flyktet jeg. Det var veldig spesielt, sier hun.

Hun synes det nesten er for godt til å være sant at hn faktisk har kommet seg til Festspillene og Bergen.