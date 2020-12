Anmelderen i Dagbladet ga terningkast fem til DNS-stykket «Onkel Vanja». Tre timer senere ble hun ansatt på teatret.

Lillian Bikset har lenge vært en av landets mest profilerte teateranmeldere. Nå er hun ansatt som teatersjef Stefans Larssons rådgiver og dramaturg.

Petronella Barker og Kristoffer Sagmo Aalberg i en scene fra «Onkel Vanja» på DNS. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det er veldig få som vet så mye om norsk teater som Lillian. Derfor ville jeg ha henne med på laget, sier teatersjefen.

Åpen søknad til DNS

Lillian Bikset har anmeldt teaterstykker for Dagbladet snart 15 år. Hun har også vært medlem av Hedda-juryen – som hvert år deler ut landets gjeveste teaterpriser.

Les også Kvinnene skal dominere på DNS

I desember i fjor sendte hun en åpen søknad til fire teatre, deriblant DNS. Riksteatret og Dramatikkens Hus ble også kontaktet.

Lillian Bikset har i mange år vært en profilert anmelder i Dagbladet. Hun har også vært med i mange debatter i Teater-Norge. Foto: Privat

– Jeg har sett på dramaturgarbeid som det naturlige neste skrittet for meg, og jeg har tenkt på DNS som et svært attraktivt arbeidssted, sier hun.

Det siste året har hun anmeldt flere stykker på DNS. Samtidig har hun og Larsson hatt uformelle samtaler sammen.

– Det har jeg også hatt med sjefene på andre teatre jeg sendte søknad til, sier Bikset.

I sommer jobbet hun som dramaturg for Riksteatret, og ble mer sikker på at det var dette hun ville jobbe med fremover.

– Jeg anmeldte ikke Riksteatret etter at jeg fikk oppdraget, understreker Bikset.

Tilbudt jobb over bordet

Bikset så «Onkel Vanja», som Larsson regisserte, på Store Scene i Bergen 14. oktober. Dagen etter ble anmeldelsen publisert på Dagbladets nettsider med tittelen «Klokt og klart». Terningen landet på fem øyne.

Tre timer senere møtte hun Larsson i Bergen. Der ble hun over bordet tilbudt stillingen som rådgiver og dramaturg i et to års engasjement.

Teatersjef Stefan Larsson trengte en person som kan være tett på programmeringsarbeidet de neste årene. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Det kom bardust på meg. Men jeg takket ja. Det er en jobb jeg gleder meg veldig til å ta fatt på.

Les også – «Vi gjør det», sa Stefan. Jeg var ikke vanskelig å be.

– Burde du latt være å anmelde forestillinger på DNS all den tid du hadde en åpen søknad inne og samtidig var i samtaler med teatersjefen?

– Det føltes unaturlig så lenge jeg ikke hadde fått en annen jobb. Jeg ga beskjed til Dagbladet umiddelbart etter at jeg takket ja og trakk meg som anmelder for et annet stykke jeg skulle se samme kveld, «Røyk over Isdalen».

– Er ikke timingen for anmeldelsen og ansettelsen litt spesiell?

– Jo, men jeg hadde ikke peiling på at jeg ville få et jobbtilbud der og da, sier Bikset, som starter i den nye jobben 1. januar.

– En gave til Bergen

Bikset synes ikke at det er rart at teatret droppet å utlyse stillingen.

– Jeg blir en slags personlig rådgiver og samtalepartner også. Derfor er det helt på sin plass at en teatersjef kan velge den de vil ha, mener hun.

Teatersjef Stefan Larsson mener han ikke har noen grunn til å betvile Biksets integritet som anmelder.

BT ga fire øyne til «Onkel Vanja» med ingressen: «Det er en forferdelig flott forestilling, som også irriterer unødvendig mye». Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

– Å få en person til DNS med en så enorm kunnskap om norsk teater, er en gave til Bergen, mener han.

Les også Institusjonene i Bergen får betalt for å holde åpent

Bakteppet for at teatret ønsket en ny dramaturg, var at koronapandemien har gjort det vanskelig for DNS å lage et sesongprogram. Vanligvis er disse bestemt opptil to år i forveien. Mye har blitt flyttet, og stykker er blitt stokket om på.

– Det har vist seg å være behov for en egen rådgiver i denne kaotiske covid-19-situasjonen, med fortløpende redningsrepertoar mer enn planlagt repertoar. Det er en særskilt situasjon, skriver HR-sjef Hanne Jacobsen på e-post.

Brudd på avtaleverket

Stillingen var aldri utlyst. Det har fått forbundet for kunst og kultur, Creo, til å reagere. De viser til Teateroverenskomsten, som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for de nasjonale og regionale teatrene i Norge.

– Creo forventer at DNS forholder seg til avtaleverket. Stillingen skulle vært utlyst internt på huset. De tillitsvalgte har også rett til å uttale seg. Den muligheten fikk de ikke her, sier avdelingsleder Tore Walmsnæss.

Biksets anmeldelse sto på trykk i Dagbladet 15. oktober. Foto: Faksimile: Dagbladet

Dette har Creo også gitt skriftlig beskjed om til DNS og antar at denne glippen var et «arbeidsuhell».

I brevet minner de DNS om at de aller fleste dramaturgene ved norske teatre er medlem i Creo, og at de tillitsvalgte ved teatrene også representerer dem.

Larsson mener at det hastet med å få ansatt en person i jobben for å planlegge de neste årenes oppsetninger.

– Dette er en midlertidig rolle – en rådgiver/dramaturg – så da mener jeg at det ikke var nødvendig å lyse ut stillingen, sier han.

DNS er også på jakt etter en dramaturg i fast stilling. Den stillingen er utlyst eksternt. 25 stykker har nå søkt. Lillian Bikset er en av dem.

Les også DNS og Kode får 33,5 millioner kroner fra Raja: – Dette er lille julaften

Larsson mener at det hastet med å få ansatt en person i jobben for å planlegge de neste årenes oppsetninger.

– Dette er en midlertidig rolle – en rådgiver/dramaturg – så da mener jeg at det ikke var nødvendig å lyse ut stillingen, sier han.

DNS er også på jakt etter en dramaturg i fast stilling. Den stillingen er utlyst eksternt. 25 stykker har nå søkt. Lillian Bikset er en av dem.