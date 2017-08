MUSIKKOLLEKTIV: «We Are the Nation» tar for seg musikkmiljøet som oppsto rundt Billian Okoth Ojiwa i Mathare utenfor Nairobi i Kenya. FOTO: Vegard Dale Bergheim

Bergenser vant dokumentarpris i New York

Håvard Holme bestemte seg for å lage filmen «We Are The Nation» om et musikkollektiv i Kenya. Nå har filmen vunnet tre dokumentarpriser.