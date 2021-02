Denne bergenseren er sentral i Tix-suksessen

– Norge, jeg har veldig lenge følt meg som den stygge andungen, både i musikkbransjen og i oppveksten. Det viser seg at en dag blir den stygge andungen en svane. Og jeg håper alle dere stygge andunger der hjemme forstår det at én dag kommer alle til å se dere som svaner, sa Tix etter at han vant. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK