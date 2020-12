Her synger ordføreren i Vaksdal julen inn med rockelåt

En musikkvideo av «Fager er jordi» sunget av ordfører Hege Eide Vik (Sp) i Vaksdal kommune fikk over 10.000 avspillinger på under et døgn.

Første søndag i advent ble den tradisjonelle salmen «Fager er jordi» lansert i en ny innpakning.

Sammen med trioen Øyvind Flatekval på gitar, Simon Flatekval på trommer og Ole Christian Tøsse på bass, har ordfører Hege Eide Vik (Sp) i Vaksdal kommune spilt inn en rockeversjon.

– Jeg synes det var et spennende prosjekt med lokal produksjon og lokale musikere. Det er lite konserter nå, og det var et veldig fint konsept som kunne bli sendt ut på andre måter.

Musikk er ikke helt fremmed for Hege Eide Vik, som har bakgrunn som frilanssanger og musikklærer før hun ble ordfører i Vaksdal høsten 2019.

Responsen på julelåten har vært god, forteller hun:

– Jeg har fått veldig mange hyggelig tilbakemeldinger og kommentarer. Jeg tror det har truffet dette her med å få en kulturopplevelse på nettet, jeg opplever at folk setter pris på det nå for tiden.

– Kan vi forvente et julealbum av deg og musikktrioen?

– Det har vi ikke planer om, men jeg skal ikke utelukke noe!

Ideen bak julesangen er det imidlertid ikke ordføreren i Vaksdal som skal ha æren for.

– Den aller fineste julesangen som finnes

Lars Ørjan Nese i det lokale medieselskapet Nese Media på Modalen, er hjernen bak «årets julesang» som han kaller den.

– Tanken bak prosjektet er at det er den aller fineste julesangen som finnes, sier Nese og fortsetter:

– Musikkstilen i denne versjonen er min personlige preferanse på hvordan en salme kan gjøres perfekt. Salmer har et uforløst potensial i og med at de har vakre melodier, det er mange som kjenner dem, og når man rocker de litt opp, får man en melodiøs musikk som jeg tror mange setter pris på, sier Nese.

Og responsen har nettopp vist seg å være veldig god, forteller han.

– Den har vært enestående. Jeg har ikke fått en eneste negativt tilbakemelding. «Fantastisk», «nydelig» og «flott» er superlativer som går igjen i kommentarfeltet på Facebook. Jeg har også fått en del direktemeldinger fra folk som har latt seg imponere.

Over 10.000 avspillinger

Et døgn etter at musikkvideoen, som er spilt inn i Dale kirke, var lagt ut på Facebook, hadde den allerede fått over 10.000 avspillinger, forteller Nese. I skrivende stund er videoen oppe i 14.000 avspillinger.

– Jeg hadde et håp om å nå over 10.000 med første døgn. Den vil forhåpentligvis få en opptur igjen når julen kommer. Det er det som er så fint med julesanger, at de er tidløse og kan brukes igjen og igjen, med mindre vi lager enda en sang, sier Nese.

– Ja? Hege sier hun ikke skal utelukke noe?

– Hun har fortalt meg at favoritten hennes er «Det lyser i stille grender». Jeg tenker jeg må overbevise henne om å lage den med oss.