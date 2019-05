KEiiNO på 17. mai-feiring hos ambassadøren i Tel Aviv

Ambassadør Jon Hanssen-Bauer i Tel Aviv trakk i sin 17. mai-tale paralleller mellom KEiiNOs budskap og arbeidet med en tostatsløsning for Israel og Palestina.

VELKOMMEN: Ambassadør Jon Hanssen-Bauer (til venstre) tok imot Alexandra Rotan, Tom Hugo Hermansen og Fred Buljo i KEiiNO til 17. mai-frokost. byoutline Terje Bendiksby, NTB scanpix

Bandet, NRKs delegasjon og norske journalister markerte nasjonaldagen med frokost i ambassadørens residens i Tel Aviv fredag morgen.

– I år har dere satt Norge og våre særpreg som sammensatt nasjon på en flott måte i på kartet i Israel. Dere har satt et tydelig samisk preg på Grand Prix og hele Tel Aviv, og det har blitt lagt merke til, sa ambassadør Jon Hanssen-Bauer.

SANG: Alexandra Rotan, Tom Hugo Hermansen og Fred Buljo sang med på nasjonalsangen. byoutline Terje Bendiksby, NTB scanpix

– Relevant i regionen

– Vi forteller Israel at Norge er etablert som stat på territoriet for to folk, det samiske og det norske. Slik hans majestet kongen sa det i 1997. Vi forteller både hvordan den norske majoriteten undertrykket, utnyttet og tvangsassimilerte den samiske nasjonen – og hvordan Norge har bedt om unnskyldning og nå anerkjenner og er stolt over det samiske folk, fortsatte han.

Ambassadøren sa at han mener at demokratiers kvalitet måles etter hvordan etter hvordan minoritetene behandles.

– Her kan Norge vise til erfaringer som er relevante i denne regionen, sa Hanssen-Bauer.

Ambassadør Jon Hanssen-Bauer (til venstre) inviterte til 17. mai-frokost i residensen sin. For KEiiNOs Fred Buljo og Alexandra Rotan ble det et godt avbrekk fra framføringer og øvinger. byoutline Terje Bendiksby, NTB scanpix

Varmt i kofte

Sanger og joiker Fred Buljo stilte i samisk Kautokeino-kofte på feiringen.

– Det er fryktelig varmt, innrømmer han.

Buljo berømmer ambassadørens tale og synes det er flott at norske og samiske flagg står side om side ved ambassadørboligen.

Alexandra Rotan stilte i rød romeriksbunad, en over 30 år gammel drakt som hun har arvet etter tanten.

– Det er første gang jeg feirer dagen i utlandet. Selvfølgelig må jeg ha på bunaden. Det er ikke 17. mai uten, sier hun til NTB.

Tom Hugo Hermansen, som stilte i bunad fra Vest-Agder, merket temperaturen i Tel Aviv, som var på rundt 28 grader med temmelig høy luftfuktighet.

– Dette er den varmeste 17. mai-feiringen jeg har hatt, og mitt andre år i bunad. Men det er en varm stemning også. Det er godt å være her.

FEIRET: Tom Hugo Hermansen (til venstre), Alexandra Rotan og Fred Buljo feiret 17. mai i residensen til den norske ambassadøren. byoutline Terje Bendiksby, NTB scanpix

Oppover på rangeringen

KEiiNO gikk videre fra torsdagens andre semifinale i Eurovision Song Contest og skal på scenen som de 15. av 26 i lørdagens finale.

Resten av 17. mai er ingen hviledag for bandet, som etter frokosten er rett i gang med prøver i Expo Tel Aviv.

Norge har fra framføringen i semifinalen flyttet seg fra 15. til 10. plass på den samlede oddsoversikten til Eurovisionworld. Nederland har styrket seg som den største favoritten. Landet representeres av Duncan Laurence, som framfører balladen «Arcade».

Så følger Australias Kate Miller-Heidke «Zero Gravity» og Sveriges John Lundvik med «Too Late For Love».

