De skal lage podkastfestival i Bergen

Bergensselskapet sørger for at «Tusvik & Tønne» omsetter for fire-fem millioner kroner årlig. Det skal markeres med en skikkelig podfest i Grieghallen.

– Adlink er hånden som mater apekattene – i dette tilfelle Lisa Tønne og meg, sier komiker Sigrid Bonde Tusvik og smiler.