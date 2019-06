Ta helg med Dolly og Bertolt

Gamle storheter dyrkes fremdeles, fra Bertolt Brecht til Dolly Parton. Eller hva med en musikalsk maleriutstilling? Her er fem fine forslag til kulturhelgen din.

HØR DOLLY PARTON I BERGEN: Dolly Parton er tema for countryklubben Bergen Bonanza sin sommeravslutning. byoutline M. Spencer Green / AP

KLUBB: Gå på Dolly Parton-hyllest

DOLLY PARTON-BONANZA: Den bergenske countryklubben Bergen Bonanza smeller til med Dolly Parton-spesial torsdag. byoutline Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Hva: Dolly Parton-spesial på Bergen Bonanza.

Hvor: Underlig.

Når: Torsdag 7. juni kl. 21.

Hvorfor: Dolly Rebecca Parton fra Tennessee har skrevet noen av verdens mest kjente sanger. Både som en mer eller mindre rendyrket countryartist, og da hun på 80-tallet beveget seg mer mot popmusikken. Det var også da hun ga ut den låten som har gjort det aller best på hitlistene: «9 to 5».

Det stemmer forresten ikke helt. Den Dolly Parton-skrevne låten som har gjort aller best på hitlistene verden over, er selvfølgelig «I Will Always Love You», riktignok fremført av Whitney Houston.

Torsdag skal uansett et solid utvalg bergensmusikere dykke ned i Dolly Parton-katalogen på countryklubben Bergen Bonanza. I tillegg til husbandet, kommer blant andre Sigrid Moldestad, Embla Karidotter (Razika) og Birgitta Alida Holde for å fremføre Parton-favoritter.

Og når «I Will Always Love You» kommer, tipper jeg at den minner mer om Dolly Parton-versjonen fra 1973, enn Whitney Houstons fra 1992.

Kjetil K. Ullebø

FESTIVAL: Progrockens evige fest

ALVORLIG: Navnet skjemmer ingen. Progmetal-bandet Leprous er blant artistene på helgens progfestival. byoutline Leprous

Hva: Close to the Rain – Bergen Prog Festival

Hvor: Verftet USF

Når: Fredag 7. juni og lørdag 8. juni kl. 20.

Hvorfor: Progrocken lever i sin helt egne dimensjon. Samme hva som ellers skjer i livet, kan man steppe inn der og oppleve at alt er ved det vante: Gitaristen er dypt inne en nesten uendelig solo, trommisen ivrer etter å skifte takt og vokalisten prøver å huske om han skal synge eller spille fløyte i løpet av låtens siste syv minutter. Et trivelig sted å være, altså – for dem som har lyst og anledning.

Det samme kan nok sies om Bergen Prog Festival, som arrangeres for tredje gang til helgen. På plakaten står blant annet dagens versjon av legendene Soft Machine (med noen medlemmer fra 70-tallet), de Spellemann-vinnende metalprogerne Leprous og det mykere, storslåtte oslobandet Airbag.

Erik Fossen

UTSTILLING: Billedkunst møter musikk

SILJUSTØL: Line Hvoslef er barnebarnet til Harald Sæverud, en av Norges aller fremste komponister (arkiv). byoutline Eirik Brekke

Hva: «Lydlandskap» av Line S. Hvoslef

Hvor: Kunstgarasjen

Når: 21. mai til 23. juni

Hvorfor: I denne store utstillingen på Kunstgarasjen utforsker Line Hvoslef både billedkunst og musikk, gjennom en rekke nye malerier, en interaktiv lydinstallasjon og video. Hvoslef selv kommer fra en klassisk billedverden med olje på lerret. Ifølge kunstneren selv, tar hun gjerne utgangspunkt i naturlige former, «men plasserer inn elementer som ikke "hører hjemme" og skaper dermed noe fremmedartet i det velkjente».

Lydinstallasjonen er et samarbeid med lyddesigner Søren Andreassen og Bergen senter for elektronisk kunst. Kunstneren er også datter av komponisten Ketil Hvoslef, som blant annet spilte i det som skal være Bergens første rockeband «The Mixmasters». Dette er første gang de samarbeider om et kunstprosjekt. Det har resultert i videoen «Toccata lucente», som er et ledd i markeringen av komponistens 80-års jubileum, som gikk av stabelen 26. mai.

Marita Ramsvik

KONSERT: Den evige gitargud

MIMRING: Slik så Mark Knopfler ut da Dire Straits spilste sin siste norgeskonsert på Valle Hovin i 1992. Hele syv sanger fra den kvelden har vært innom settlisten hans i år. byoutline John Myhre/Aftenposten (arkiv)

Hva: Mark Knopfler

Hvor: Bergenhus festning – Plenen

Når: Lørdag 8. juni kl. 20.

Hvorfor: Det er lov å håpe. 28 år etter det siste Dire Straits-albumet, er det forståelig at Mark Knopfler baserer turneene sine på de ni soloalbumene han har laget siden. I år har imidlertid fire Dire Straits-låter dukket opp på hver eneste konsert: «Money for Nothing» (Skål!), «Once Upon a Time in the West» (funk-reggae, ok), «Romeo and Juliet» (tid for å klemme kjæresten) og, eh, «Your Latest Trick» (gjesp).

Tre andre av gamlebandets låter har også streifet innom settlisten, og her er det håpet kommer inn: I stedet for å bli avspist med «On Every Street» (snork) eller mildt engasjert av «Brothers in Arms» (laangsom), er det en pitteliten sjanse for å få høre «Telegraph Road» (yes!). Og den sangen handler vel strengt tatt om håp, så hvorfor ikke?

Erik Fossen

TEATER: Brecht kommer til Møhlenpris

BERTHOLT BRECHT: Ungdommer fra Vestlandske teatersenter spiller den krevende musikalen «Tolvskillingsoperaen» i helgen. byoutline German Federal Archive

Hva: «Tolvskillingsoperaen» av Bertholt Brecht

Hvor: Cornerteateret, Møhlenpris

Når: Søndag 9. og mandag 10. juni kl. 19.00

Hvorfor: Fordi byens yngste skuespillertalenter skal håndtere ett av teaterhistoriens sintere og mer samfunnskritiske musikaler. «Tolvskillingsoperaen» er et av Bertholt Brechts signaturstykker, der han samarbeidet med komponisten Kurt Weill for å frembringe lyden av fattigdom i 1890-årenes London.

Siden premieren i august 1928 er «Tolvskillingsoperaen» spilt over det meste av verden, og blitt til film tre ganger. Her henger det altså tunge referanser over ungdommen i kompaniet som kaller seg «Andre akt». Stykket er musikalsk krevende, karakterene kompliserte, og underteksten er knallhard antikapitalistisk. Her blir det politisk teater, med 15 uredde talenter i rollene. Applaus på forhånd for pågangsmotet.

Frode Bjerkestrand

