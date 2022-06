Den ambisiøse science fiction-serien gjentar seg selv

Mer mystisk, medrivende gjettelek i sesong 4 av «Westworld».

Maeve og Caleb har en slags buddy-cop-dynamikk, og drar av sted for å finne og stanse William (Ed Harris).

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

«Westworld» sesong 4 (Sci-fi/Drama)

Serieskapere: Jonathan Nolan og Lisa Joy

Land: USA

Antall episoder: 8. Strømmes på HBO Max fra 26. juni.

«Westworld» spinner lekent videre på kampen mellom mennesker og kunstig intelligens utenfor fornøyelsesparken. Første halvdel av sesong fire får meg til å gruble, men den er i ferd med å bli for selvreferende for sitt eget beste.

Forrige sesong åpnet som en frisk vri på seriens konsept, da Dolores rømte fornøyelsesparken for å starte sin kamp mot menneskeheten i år 2052. Det så stilig ut, og var spennende i de første fire episodene som anmeldere fikk tilgang til, men klarte ikke å holde meg investert gjennom siste halvdel av sesongen.

De som fikk med seg scenen etter rulleteksten i forrige sesongavslutning, vet derimot at noe ikke er som det skal med mannen i svart (Ed Harris).

Selv om jeg etter fire nye episoder atter er begeistret, bekymrer jeg meg for at historien vil gjenta seg. Gjentakende historier og mønstre er i alle fall noe «Westworld» vet å leke seg med.

Det har gått syv år siden Dolores (Evan Rachel Wood) ofret seg for å ødelegge Rehoboam, og Caleb (Aaron Paul, «Breaking Bad») har rukket å starte familie i den nye verden. Maeve (Thandie Newton) derimot lever tilbaketrukket i en snødekt hytte – inntil fortiden innhenter henne, og kampen for fri vilje må kjempes atter en gang.

Evan Rachel Wood dukker denne sesongen opp som den mystiske Christina, her med romkameraten spilt av Ariana DeBose (West Side Story).

I den forbindelse introduseres selvfølgelig ny, ubehagelig teknologi, nå også med en touch smitteangst. Det ser like lekkert ut – og tidvis blodig og ubehagelig – som alltid, med stadig nye versjoner av kjente låter i bakgrunnen. Særlig en versjon av Lana Del Reys «Video Games» stikker seg ut her, og bruken av noen skremmende toner som gir klare assosiasjoner til «The Shining», lyder faretruende.

Tradisjonen tro skal vi introduseres til flere handlingslinjer, som det ikke alltid er like lett å se hvordan passer sammen, eller om de foregår på samme tidsplan. Maeve og Caleb har en slags buddy-cop-dynamikk, og drar av sted for å finne og stanse William (Ed Harris). De som fikk med seg scenen etter rulleteksten i forrige sesongavslutning, vet derimot at noe ikke er som det skal med mannen i svart. Men det største spørsmålet handler foreløpig om hvem kvinnen som kaller seg Christina er. At hun spilles av Evan Rachel Wood er ikke den eneste grunnen til at hun minner om Dolores, men hva hennes rolle i historien egentlig er, gjenstår å se.

Tradisjonen tro skal vi introduseres til flere handlingslinjer, som det ikke alltid er like lett å se hvordan passer sammen.

Mysterieaspektet, det at vi aldri henger helt med på hva som skjer, er noe av det som appellerer med «Westworld». Serien blir likevel aldri like god som sin første sesong, da måten den lekte med tid, mønstre og gjentakende historier var virkelig overraskende. I påfølgende sesonger blir denne gjetteleken stadig mer selvbevisst. Selv om denne selvrefererende stilen gir seeren en nøkkel til å tolke og spekulere, og det kan være spennende, er det i ferd med å bli nettopp en smule repetitivt.

Anmeldelsen er basert på 4 av 8 episoder.

