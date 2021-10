Ny film fra Bergen: – Myndighetene bruker lyd for å jage ungdommer

En ny bergensfilm viser at lydfrekvenser brukes til både terror og trøst.

Gunnar Hall Jensen og produsent Torstein Parelius på den røde løperen i Haugesund. Nå vises filmen på BIFF.

Gunnar Hall Jensen fra Bergen fikk ideen til filmen «Oh, it Hertz!» da en nær venn, musikeren og lydnerden Kristian Stangebye, demonstrerte noe som overrasket ham.

– Han viste hva som skjer med væske når den eksponeres for forskjellige lydfrekvenser. Visse lydfrekvenser ga vakre symmetriske mønstre i væsken, andre ga kaotiske mønstre, sier Jensen.

– Tenkt motsatt

Dermed gjorde han den enkle deduksjonen at siden kroppen består av så mye væske, 70 prosent vann, må lyd ha en enorm effekt på det som skjer inni oss.

Musiker og lydforsker Yoko Sen tester lydkildene i et sykehus. «Oh, it Hertz!» vises på BIFF første gang lørdag.

Han begynte å grave i saken og fant kjapt ut at det knapt er laget filmer om hvordan lyd påvirker mennesker. Fire år senere er «Oh, it Hertz!» klar for å vises på Bergen internasjonale filmfestival.

– Jeg innså at jeg kunne lage en film som var original, sier Jensen.

– Vanligvis brukes det mye krefter på at lyden skal være usynlig for filmpublikum. Man skal ikke «høre» lyden, den skal bare underordne seg og støtte billedfortellingen. I «Oh, it Hertz!» har vi tenkt motsatt, fortsetter han.

Lyd som våpen

I filmen kommer det frem at lyd kan brukes til både terror og som manipuleringsmiddel – av politiet, militæret og kommersielle krefter.

Regissøren viser blant annet til at man i England bruker høyfrekvent lyd til å jage bort ungdom fra steder der man ikke ønsker at de skal oppholde seg.

– Ungdom hører lyder opp til 20.000 hertz, mens når man blir eldre hører man ikke lenger så lyse toner, sier Jensen.

Gunnar Hall Jensen har laget særegne dokumentarfilmer i flere tiår.

Derfor skal myndighetene på flere tusen steder ha hengt opp bokser som sender ut sterke lyse pipetoner som bare unge kan høre.

– Slik jager man vekk ungdom etter samme metode som man kan bruke for å holde mus og rotter borte fra hytten, sier Jensen.

Han forteller også at lyd brukes som våpen av politi og militære.

– Et våpen som kalles «LRAD» sender ut lyd som setter folkemengder ut av spill. Denne hørbare lyden er så intens at det gjør fysisk vondt, sier Jensen.

Nazistenes narrespill

Stangebye fant også en hel konspirasjonskultur som i tiår har påstått at nazistene i mai 1939 presset frem en internasjonal beslutning om å endre kammertonen – som er tonehøyden på stemmegaffelen som alle instrumenter stemmes ut fra.

Professor Toby Heys i Manchester har forsket på bruken av lyd som våpen.

– De endret altså på hvilken frekvens vi hører musikk. Jeg skal ikke avsløre filmens konklusjon her, men kan si så mye som at vi vet med 100 prosent sikkerhet at nazistene var med på å endre hvordan vi stemmer våre instrumenter i dag.

– Hvis du går i Grieghallen og hører en klassisk konsert, er det med en nazistisk implementert frekvens, mener Jensen bestemt.

Konspirasjonsteoretikerne tror nazistene gjorde dette fordi denne nye frekvensen ville gjøre mennesker nevrotiske, aggressive og lettere å manipulere.

– Mange pasjonerte lydentusiaster

Jensen understreker likevel at «Oh, it Hertz!» ikke er en vitenskapelig film.

– Da vi lette etter karakterer, var det ett premiss som var viktigst: Vi ville finne mennesker som var pasjonerte, helst nærmest besatt, av ett område innenfor lyd.

– Hvorfor har Stig Arne Skilbrei fra Voss fått en såpass stor plass i filmen?

– Han har gjennom et langt liv vært glødende opptatt av hi-fi og den beste lytteopplevelsen. Og har skrevet for diverse lydblader. Derfor har han hatt et utall stereoanlegg i Rolls-Royce-klassen hjemme i stuen til testing og omtale, sier Jensen.

Stig Arne Skilbrei fra Voss er opptatt av høyttalerkabler.

Som regissør har Jensen fulgt opp tips og innspill fra alle mulige kanter og miljøer, over flere år.

– Vi fant en glødende konspirasjonsteoretiker i Arkansas. Vi fant verdens fremste kvinnelige perkusjonist som er døv. Vi fant en ekspert på hva vibrasjoner gjør med oss, kroppslig og sjelelig. Det er mange pasjonerte lydentusiaster der ute i verden, forteller han.

«Fødsel» i Bergen

Jensen har bodd i Sverige i nesten 20 år, men er ofte i Bergen. Han har som vanlig et stort innslag bergensere med bak kamera, blant annet klipper Erlend Haar Eriksson og lyddesigner Øivind Rydland.

Musiker og lærer Laurie Amat er en slags hovedperson i «Oh, it Hertz!».

– Det er viktig for meg å holde kontakten med Bergen, både på grunn av venner og filmmiljøet jeg har vokst opp med. Blant annet fikk «Oh, it Hertz!» sin «fødsel» i Bergen da Vestnorsk Filmsenter ga prosjektet utviklingsstøtte, sier Jensen.

Filmen har vært vist på en rekke internasjonale filmfestivaler. Nå er distributøren også i samtale med større strømmeplattformer.

– Man blir jo glad over at filmen når ut til folk.