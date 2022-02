Uklart når Deichman Bjørvika kan åpne igjen etter vannskadene

Det er uklart når biblioteket Deichman Bjørvika i Oslo kan åpne igjen etter at sprinkleranlegget slapp ut flere tusen liter vann etter et branntilløp.

Brannvesenet jobber på Deichmanske bibliotek tirsdag kveld. Sprinkleranlegget ble utløst, og store vannmengder rant ut i bygget. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi vet ikke når vi kan åpne ennå. Vi må åpne opp gulvene og se hvordan det står til. Så må ting få tørke. Vi vil åpne så fort vi kan og vet nok mer i løpet av dagen, sier kommunikasjonsdirektør Jørn Johansen i Deichman til NTB.

Selve brannen spredte seg fra en sofa og opp en vegg i fjerde etasje. Det var om lag om lag 600 personer i bygget da den automatiske brannalarmen gikk like før klokken 21.30 tirsdag. Ingen ble skadet i hendelsen.

Sprinkleranlegget har sluppet ut flere tusen liter vann, og 1000 kvadratmeter er berørt, ifølge Avisa Oslo.

Vann fra sprinkleranlegget rant ut på gaten.

Politietterforskning

Politiet undersøker om brannen var påsatt.

– Det er ingen nye opplysninger i saken pr. nå. Hypotesen er fortsatt at brannen ble påsatt, sier krimleder Mona Nordby i Oslo-politiet til NTB.

Politiet avhører vitner og henter inn bilder fra videoovervåkingen på stedet.

Ingen er pågrepet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til Aftenposten onsdag morgen.

Tørker ut bygget

Det er særlig bibliotekets tredje og fjerde etasje som er rammet av vannmengdene.

– Det er der sprinkleranlegget utløste vannet, og så har det rent ned, sier Johansen.

Etter forholdene ser det greit ut i bygget, ifølge Johansen. Det jobbes nå med å tørke ut gulvene etter de store vannmengdene.

– Det er lite vann å se i biblioteket nå. Ytre sett ser det ikke så galt ut, men vi vet ikke hvilke skader det er på bygningskonstruksjonen og elektronikken som ligger i gulvene, sier han.

Brannvesenet jobber med å sikre verdier.

Bøkene stort sett berget

I tredjeetasje, som er hardest berørt, er det flyttet unna en del bøker som fikk vann på seg. Per nå virker det som at bøkene stort sett er berget.

– Det ser foreløpig relativt greit ut. Vi går gjennom dette nå. Det er jo en del tusen bøker vi skal se på, sier Johansen.

Det viktigste er at ingen personer ble skadet, sier han.

– Vi er veldig glade for at ingen ble skadet. Det ser ut til at sprinkleranlegget har fungert som det skal, og evakueringen har gått raskt.

Deichman Bjørvika ligger mellom Oslo S og Operaen og er Oslos hovedbibliotek. Bygget åpnet våren 2020.