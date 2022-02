Må trolig avlyse festivaler til ni millioner kroner: – Det er briste eller bære

Gjenåpningen skaper problemer for festivaler og konserter i Bergen.

Mikal Telle planlegger store festivaler som Hot! Hot! Hot! på Verftet og Made Festival på Kulturhuset de nærmeste ukene.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Selv om Norge nå er åpnet helt opp igjen, er det mange arrangører som ikke tør å satse uten penger fra regjeringens stimuleringsordning.

– Det er ikke en selvfølge at publikum er tilbake de første ukene etter gjenåpning, sier Mikal Telle i Made Management.

– I villrede

Selskapet har søkt om nesten ni millioner kroner i statlig koronastøtte for å arrangere festivalene Hot! Hot! Hot på USF Verftet i starten av mars og Made Festival på Kulturhuset i slutten av februar.

Men Mikal Telle er i villrede om han skal gjennomføre planene, for han får ikke svar før i neste uke.

– Produksjonene våre er så store at vi ikke kan risikere å gjennomføre uten noen form for garantier, sier han.

Her er Mikal Telle på Hot! Hot! Hot!-festivalen i fjor. Da fikk han 3,2 millioner i stimuleringsmidler.

Festivalene er ennå ikke formelt annonsert. Normalt markedsføres arrangementene minst et halvt år i forkant.

– Det som er så utrolig rart med ordningen, er at den skal stimulere til arbeid mellom 8. desember og 31. mars, men man kan ikke forvente svar før 24. februar, fortsetter han.

– Taper millioner

Dette innebærer at landets arrangører har peilet seg inn på mars måned for å unngå risiko for store tap, ifølge Telle.

– Uten støtte må vi kansellere eller kraftig nedskalere. Jeg tror ikke regjeringen forstår hvor mange dette går utover. Etter to år med pandemi, er det nå briste eller bære for mange, sier Telle.

Uten støtte fra regjeringen, kan det bety at Made må kansellere 17 datoer på USF, åtte på Østre og syv arrangementer på Kulturhuset. Det betyr i så fall over to millioner kroner i tapte leieinntekter for disse tre stedene.

Hot! Hot! Hot! skal være landets feteste DJ-festival.

– Dette er sårt trengte penger for spillesteder som ikke har hatt inntekter siden november. Vi har rundt 150 artister som vil miste honorarene sine. Bare der er det snakk om flere millioner kroner. I tillegg kommer teknikere, leverandører, vakter, forklarer Telle.

– Dropper turné

Til helgen arrangerer Stageway konsert med Dark Side of the Wall i Grieghallen. Turneen blir lagt på is.

– Vi gjennomfører konsertene Bergen og Oslo. Der får vi et OK billettsalg uansett. Men vi dropper de andre byene. Vi tør ikke uten et positivt vedtak i Kulturrådet, sier Prestnes.

Helge Nyheim i Dark Side of the Wall spilte for 100 mennesker i Grieghallen i fjor på grunn av restriksjoner.

Han er heldigere med norgesturnen til Bjørn Tomren, som nettopp startet med 55 konserter.

Tomren vant «Stjernekamp» i høst. Derfor klarte de å selge veldig mange billetter i tidsrommet frem til Norge ble stengt ned igjen, i midten av desember.

– Men de fleste har nok ikke vært så heldige, sier Prestnes.

Åpent dager før konsert

Han tror ikke Kulturrådet vil være særlig rause fremover.

Bjørn Tomren har solgt 30.000 billetter til turneen. Det gir knapt med koronastøtte.

I forrige uke gjennomførte Stageway to konserter med Madrugada i Oslo Spektrum. Det var solgt nær 17.000 billetter, men gjeldende regelverk tvang dem til å skalere ned til 1500 pr. konsert.

På forhånd søkte de om å få knappe ti millioner kroner i kompensasjon.

Noen dager før konserten, fjernet regjeringen kohorter og restriksjoner for sittende publikummere. Madrugada kunne plutselig spille for full sal.

– Vi la billetter ut for de siste dagene, men hadde jo ikke tid til å få inn så mange flere, så det ligger an til et giganttap.

– Klare begrensninger

Han frykter at Kulturrådet vil tolke forskriftene konservativt, slik at når alt er åpnet opp, vil man knapt få penger.

– Det er jo ingen som klarer selge ut et arrangement på få dager når det har vært strenge restriksjoner like før.

Sigve Prestnes (T.v.) sammen med Sivert Høyen i Madrugada og Stageway-sjef Arne Svare.

Sigve Prestnes mener Kulturrådet heller burde hastebehandle søknadene som gjelder konsertene i februar og mars.

– Det er de som må få svar umiddelbart, ikke julekonsertene i desember som jo er gjennomført for lengst, sier han,

Frank Nes i Bergen Live, som har mange konserter fremover, kunne ikke være mer enig.

– Dersom kulturdepartementet tror at det er slik at dersom man åpner opp og fjerner restriksjoner er ensbetydende at man selger billetter på normalt vis, er det i beste fall å tro på julenissen.

– Klare begrensninger

Thomas Hansen i Kulturrådet forteller at de har stor forståelse for at mange opplever det som vanskelig å skulle selge ut fulle hus i denne situasjonen.

– Men stimuleringsordningen slik den er nå, har klare begrensninger på hvilke arrangementer som kan få støtte, sier han.

Han peker på at ordningen er regulert i en forskrift fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Der står det at arrangementer kan få støtte hvis de «må redusere antall fysiske deltakere eller besøkende på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet».

– Kulturrådet har ingen mulighet til å gå utenom de kravene som stilles i forskriften, sier Hansen.