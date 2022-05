Bønn fra scenen i Eurovision: – Vær så snill, hjelp Ukraina og Mariupol

Som artist nummer syv sto Subwoolfer på scenen i Eurovision-finalen lørdag. Det ukrainske bidraget kom med en bønn om hjelp fra scenen.

Ukrainske Kalush Orchestra under finalen i Eurovision Song Contest i Pala Olimpico i Torino lørdag kveld.

NTB

Norge ligger på åttendeplass på spillselskapenes lister og har nå passert Hellas.

Hellas stiller med norsk-greske Amanda Tenfjord, og hun var nummer 17 på scenen. Hun overbeviste både med vokal og opptreden.

Første artist ut lørdag var We Are Domi, som har to norske og ett tsjekkisk medlem. De gliste stort og virket godt fornøyde med fremføringen.

Subwoolfer får toppvurdering fra Morten Westgaard, som rapporterer fra Torino for Eurovision Norway.

– De har levert bra på prøver, juryshow og semifinale, men dette var et syvende gir. Jeg, og resten av Norge, har all grunn til å være stolte, sier han til NTB.

fullskjerm neste Subwoolfer på scenen Pala Olimpico i Torino lørdag. 1 av 3 Foto: Heiko Junge / NTB

Superflinke jordboere

Bandet selv var også fornøyd.

– Dette var deilig! En stor sal med superflinke jordboere som kunne hele sangen vår! Jim ble skikkelig overrasket, og Keith holdt på å sprekke av glede. Torino har vært helt fantastisk så langt. DJ Astronaut er litt varm og ønsker seg vifte, uttaler de via NRKs presseteam.

– Utenomjordisk heftig opptreden! I kveld kan alt skje! Subwoolfer og Team Norge har levert varene, så får vi se om et samlet Europa er med på notene, sier Stig Karlsen, som er NRKs delegasjonsleder.

Ukrainske Kalush Orchestra under innmarsjen Eurovision-finalen.

– Vær så snill, hjelp Ukraina

Ukraina er den store favoritten i år og var artist nummer tolv på scenen. I pressesenteret var det taktfast klapping og god stemning under låten «Stefania», som er en raplåt med folkemusikkinnslag.

– Vær så snill, hjelp Ukraina og Mariupol. Det eneste jeg ber dere om, er å hjelpe Ukraina og Mariupol, sa rapper og frontfigur Oleh Psiuk etter fremføringen.

Det er fast tradisjon at vinneren arrangerer neste års konkurranse, og det har vært mange spekulasjoner rundt hva som vil skje hvis det blir krigsherjede Ukraina.

Kalush Orchestras frontfigur var tydelig i sitt svar da NTB snakket med ham tidligere i uken.

– I så fall vil Ukraina være vertskap for Eurovision Song Contest neste år. Det vil være et nytt land. Et integrert, utviklet og lykkelig Ukraina, sa Psiuk.

Amanda Georgiadi Tenfjord sang for Hellas under finalen i Eurovision Song Contest i Pala Olimpico i Torino lørdag kveld.

Kraftfullt fra Amanda Tenfjord

Amanda Tenfjord fra Ålesund overbeviste både med vokal og opptreden under finalen i Eurovision Song Contest i Torino lørdag. Nå venter dommen fra TV-publikum.

Den norsk-greske artisten var nummer 17 på scenen i Pala Olimpico.

