Den nye museumssjefen skulle på ferie til Norge i 1995. Hun dro aldri hjem igjen.

Mayra Henríquez (48) måtte vente i 27 år for å få drømmejobben.

Mayra Henríquez er den nye lederen for Sogn og Fjordane museum.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Hjulpet av krykker står Mayra Henríquez i døren og ønsker oss velkommen. Hun ble i mars ansatt som ny leder for Sogn og Fjordane museum. Til vanlig leier hun en leilighet i Førde, men nå er hun for tiden sykmeldt etter en operasjon i foten og hjemme i familieboligen på Paradis.

Flere statuer og malerier gir hjemmet en museumsaktig følelse. I år er det 27 år siden hun kom på ferie til Norge fra Venezuela. Det var sommeren 1995 den da 20 år gamle Henríquez ringte familien i Caracas.

– Jeg kommer ikke hjem. Jeg blir her i Norge, sa hun til foreldrene.

Statuer og malerier rundt omkring gir hjemmet en museumsaktig følelse.

Utvekslingsstudent i 1991

Båndet til Norge ble knyttet i 1991. Hun var den første utvekslingsstudenten som kom hit fra Venezuela.

Mayra Henríquez bodde i Tønsberg i ett år som utvekslingsstudent i 1991.

– Jeg forandret meg veldig mye på ett år. Det var tungt sosialt å flytte fra en by som Caracas, med fem millioner innbyggere, til en liten by som Tønsberg. Samtidig likte jeg godt hvordan unge ble behandlet som voksne. At statsministeren var en kvinne, og at det var mindre klasseforskjeller.

– Jeg likte godt hvordan unge ble behandlet som voksne, sier Mayra Henríquez.

Henríquez vokste opp i en multinasjonal familie. Faren er fra Venezuela og moren fra Panama. Bestemoren var fra Nicaragua med arabiske røtter.

Etter å ha kommet tilbake i 1992 begynte hun å studere økonomi på universitet.

Faren er kunstinteressert, og Henríquez tok også sin egen kunstinteresse videre. På universitet tok hun noen fag som handlet om kunsthistorie.

– Jeg så på kunst som en måte for å forstå forskjellige kulturer, verden og for å forstå menneskerettigheter.

Etter hun kom til Norge for andre gang i 1995 ble hun forelsket i en norsk mann, Aslak Jangård Orre. De traff hverandre første gang på videregående skole.

Fra V: Paulo Decq, Mayra Henríquez, Aslak Jangård Orre.

– Jeg tenkte å fullføre utdanningen min på NHH. Men på dette tidspunktet begynte jeg å merke hvor urettferdig systemet var.

For å fullføre utdanningen måtte Henríquez gå mange år tilbake. Hun måtte ta videregående skole på nytt.

– Heldigvis var jeg glad i kunst, og tok en annen vei i stedet for å gjenta noe jeg studerte før.

Henríquez forlot økonomikarrieren tidlig. Hun begynte på en skole for grafisk design. Planen var å jobbe samtidig.

Lederen er for tiden sykmeldt etter en operasjon i foten. – Jeg brenner for å komme tilbake, sier Mayra Henríquez.

Men det var ikke lett. Hun søkte mange forskjellige jobber uten å få svar. Til slutt fant hun jobb i en suvenirbutikk på Bryggen. I tillegg jobbet hun med å undervise i spansk.

– Heldig for meg at mange ville reise til Syden, og hadde lyst til å lære hvordan de skulle bestille øl, sier Henríquez.

Ny vei

En studie som ble publisert av Radio Latin-Amerika viser at det bor 23.000 fra Latin-Amerika i Norge, 6700 av dem på Vestlandet.

Studien viser videre vanskelighetene som latinamerikanere møter i arbeidsmarkedet.

«Data fra SSB (oppdatering mars 2021) indikerer at omtrent 8000 latinamerikanere som er fast bosatt i Norge har fullført høyere utdanning – bachelor, master eller doktorgrad. I gjennomsnitt tok det respondentene som ikke har utdanning fra Norge, syv år å finne en relevant jobb. En av grunnene er den lange prosessen med å få godkjent utdanning.», skriver studiens forfattere.

Henríquez måtte vente fem år for å få utdanningen godkjent. I 2001 begynte hun på universitet igjen.

– Det var litt skummelt å begynne igjen. Særlig siden jeg hadde blitt mor i tillegg.

I 2006 fullførte hun master i kunsthistorie.

Ikke lett å finne jobb

Samme studie som viser at latinamerikanere som har en master- eller doktorgrad ved et norsk universitet, og har noe erfaring fra arbeid i Norge, måtte sende inn opptil 160 jobbsøknader og delta på minst 15 jobbintervjuer før de fikk sin første relevante jobb. Dette gjaldt selv når de behersker språket.

Etter at Henríquez hadde sendt mange søknader uten å få svar, gikk hun til Edvard Grieg Museum på Troldhaugen.

Der ble hun tilbudt å jobbe som renholder.

– Jeg takket ja. Det viktigste for meg var å jobbe i en institusjon som bryr seg om kunst.

I årene etter jobbet hun på forskjellige steder som praksis, eller årlige prosjekter.

– Det er veldig stressende å ikke ha et stabilt arbeidsliv.

Ung Mayra Henríquez feirer bursdagen med familien i Caracas. Teppet på veggen ble hentet til Norge. Foto: Privat Teppet henger på veggen hjemme på Paradis.

I 2020 var hun arbeidsledig igjen på grunn av pandemien. Hun søkte på Bergen Opportunity, som er et mentor- og utviklingsprogram for innvandrere med høyere utdanning.

– Programmet fikk meg til å våge mer, og utvide nettverket mitt, forteller Henríquez.

I tillegg tok hun etterutdanning høsten 2021 på BI.

Søkte 11 jobber

– Jeg tenkte å fullføre utdanningen min på NHH. Men på dette tidspunktet begynte jeg å merke hvor urettferdig systemet var.

– Grunnen til det var å oppdatere meg og få kunnskap om kompetanse som ikke er vanlig å se i kultursektoren. Men også fordi jeg tenkte at slik kunne jeg kunne bli mer attraktiv i forbindelse med jobbsøknader og fast ansettelse.

Hun søkte 11 jobber, til slutt fikk hun fast jobb som leder for Sogn og Fjordane kunstmuseum.

– Det virket nesten umulig siden ingen av de som er i høye posisjoner i kunst har ikke-vestlig bakgrunn, forteller Henríquez.

Rett person til jobben

– Mayra Henríquez har jobbet hos oss i to måneder, og det er veldig flott, sier avdelingsdirektør, Tor Martin Leknes, til BT.

Han mener at med erfaringen og kompetansen hun har, er hun rett person til jobben.

– Hun har blant annet jobbet med svært spennende utstillinger og formidlingsprosjekt som er rettet mot barn og unge, legger han til.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på