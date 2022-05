Tre forhåndsfavoritter før Festspillene

Mye å glede seg til – men fallhøyden er også stor.

Thea Hjelmeland svevde opp ned under de digitale Festspillene i 2020. I år er publikum tilbake.

Charlotte Myrbråten Teateranmelder

Festspillene, som vi husker de fra før pandemien, nærmer seg med stormskritt. Her er tre anbefalinger fra BTs sceneanmelder.

«Morgenstjernen»

Karl Ove Knausgårds «Morgenstjernen» blir teater på DNS.

Det er et friskt å forsøke å iscenesette Karl Ove Knausgårds kaosroman «Morgenstjernen».

Forestillingen regisseres av svenske Linus Tunström. Det er så mange tråder og fortellinger som skal følges opp, mens den uforklarlige Morgenstjernen dukker opp på himmelen, og det kan være vanskelig å tilpasse til teaterformatets mer snevre tidsrom (forestillingen varer rundt tre timer). Men det er også forståelig at det er fristende å ta Knausgård til scenen.

At bokens handling er lagt til Bergen er jo en ting, at det er et sterkt typegalleri i romanen er en annen årsak. Og den mest fargerike typen av dem alle er karakteren Jostein Lindland. Det er derfor ikke overraskende at det ser ut til at det er karakteren Lindland det fokuseres mest på, om man skal bedømme banneret som henger på Den Nationale Scene og traileren de har lagt ut fra forestillingen.

Den middelaldrende Jostein Lindland spilles av Eirik del Barco Soleglad, som selv beskriver karakteren som en «drikkfeldig drittsekk». Og det kan sies å være en av de mer sympatiske beskrivelsene av karakteren. Lindland snubler over tidenes kriminalsak, og kanskje dette kan være veien tilbake til krimjournalistikken fra kultur, som han motvillig ble overført til.

At skildringene av denne karakteren visstnok også er Knausgårds overskuddspregede og lekne hevn overfor en ekte tidligere journalist her i byen, som han selv har hatt mange ublide møter med tidligere, gjør jo det hele ekstra spennende. Dette portrettet er mildt sagt ikke flatterende.

«Morgenstjernen» har en grunnleggende murrende undertone som fascinerer og forventningene er store om nerven er blitt med videre. I alt sitt kaos var også «Morgenstjernen» ganske slurvete i mange av sine beskrivelser av noe av byens geografi, men også at for eksempel en av karakterene ringer 911 da noen blir skadet og Bryggen kalles for «Brygga». Dette finner neppe veien til scenen.

«De ansatte»

Miriam Prestøy Lie satt opp «Min middag med André» på Det Vestnorske Teateret i 2021. Nå står «De ansatte» på planen.

«De ansatte» har også premiere på Den Nationale Scene under Festspillene, selv om den ikke er en del av selve festspillprogrammet.

I likhet med «Morgenstjernen» er det noen underliggende momenter i sci fi-sjangeren her. Det føles nesten for godt til å være sant at den strålende danske forfatteren Olga Ravn er blitt koblet opp med den fremoverlente regissøren Miriam Prestøy Lie.

«De ansatte» ble våren 2021 shortlisted til litteraturprisen The Booker Prize, og Ravn har en grunnleggende overskridende og eksperimentell stil. Dette kan fort bli et høydepunkt i et for øvrig mettet teaterprogram i mai.

«Kunsten å lage en felle»

Tore Vagn Lid har urpremiere på Det Vestnorske Teateret under Festspillene.

Det er alltid en begivenhet når Tore Vagn Lid kommer med noe nytt, og det virker ikke som det blir mindre gjennomtenkt og forseggjort enn tidligere produksjoner.

Brevduer ser ut til å stå sentralt i forestillingen «Kunsten å lage en felle» som har urpremiere på Det Vestnorske Teateret. At brevduer er sentralt vet jeg mest fordi kompaniet har en egen brevduepostkurér som går rundt i byen og leverer ut håndskrevne invitasjoner i brevdueformat (selve forestillingsomtalen er fremdeles ganske kryptisk på nett). Forestillingens metateater ser ut til å allerede være godt i gang.

Ekstra interessert er jeg også i denne forestillingen siden jeg faktisk selv eier en brevdue. Den ble kjøpt på en brevdueaksjon på Nøsteboden for en tid tilbake. Men dét er en annen historie.

