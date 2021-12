Eggum satser stort på nye talenter

Jan Eggum begynte med «På ‘an igjen».

Bergens muntreste melankoliker har ikke fått færre fans med årene.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Fakta Konsert: Jan Eggum Grieghallen Gitarist Thomas T. Dahl, Bassist Audun Erlien, Steinar Krogstad på trommer, pianist Espen Gjelstad Gundersen og Bendik Hofseth på saksofon Korister: Gabriela Garrubo og Amalie Holt Kleive Les mer

Da Jan Eggum fylte 60 for ti år siden ble det markert med utgivelse av 60 nye låter og jubileumskonsert i Grieghallen. Noe mer beskjedent er årets 70 års jubileum der han har begrenset seg til en selvbiografi og et nytt album, «Hold ut, hold på» som kom ut for noen uker siden. En stolt Eggum kunne også fortelle at han for et par dager siden hadde fått sitt andre barnebarn.

Et stjernelag av norske musikere var med Jan Eggum denne kvelden.

Bergens muntreste melankoliker har ikke fått færre fans med årene. Grieghallen er fullstendig utsolgt denne fredagskvelden. Like mange billetter er det solgt til den første av lørdagens to konserter, mens det i skrivende stund fremdeles er en håndfull plasser ledige på den siste.

Han starter tilsynelatende alene med kassegitaren på en mørklagt scene med «På ‘an igjen», men etter et par vers kommer kveldens band også frem i lyset. Et stjernelag av norske musikere fra øverste hylle bestående av gitarist Thomas T. Dahl, bassist Audun Erlien, Steinar Krogstad bak trommene, pianist Espen Gjelstad Gundersen og Bendik Hofseth på saksofon. I tillegg har Eggum med seg koristene Gabriela Garrubo og Amalie Holt Kleive.

Han fortsetter med klassikeren «Mor jeg vil tilbake» fra 1977 før han vender tilbake til nåtiden med «Fortjent» fra det ferske albumet.

Jan Eggum fyller Grieghallen flere ganger i forbindelse med 70-årsdagen.

Sine knappe 70 år tatt i betraktning må det sies at Eggum holder seg godt. Han ser uforskammet ung og frisk ut og stemmen er det heller ikke noe å utsette på. Ikke minst dersom du sammenlikner med de fleste andre musikere med like lang fartstid bak seg.

Selvfølgelig blir det ikke like løssluppent som Eggums utallige førjulskonserter på Madam Felle og Ole Bull Scene de senere årene. Men de bløte vitsene og selvironien er i høyeste grad på plass. Og publikum er absolutt med – inkludert en spontan og høyst uventet avsynging av bursdagssangen midtveis i konserten.

Selv om det utvilsomt er jubilanten som skal feires denne kvelden, er Eggum selv like opptatt av å trekke frem nye talenter fra det bergenske musikkmiljøet. Talenter som nok er helt ukjente for de fleste av de godt voksne publikummerne i salen, men som vi garantert kommer til å høre mer fra de nærmeste årene.

Faktisk er disse nykommernes tolkninger av Eggums gamle låter fullt på høyde med, og i enkelte tilfeller kanskje også bedre enn det originale forelegget. Iris, alias Vilde Iris Hartveit Kolltveit, leverer en praktfull versjon av «Befri meg» fra albumet «Underveis» fra 1991. Det samme må også sies om SKAAR (Hilde Skaar) sin utgave av «Ta meg med» fra den samme platen.

Trivelig er absolutt Ephemeras tolking av Eggums «Redd» fra TV-serien om Gullars fra 80-tallet, mens De Presno gjør «En natt forbi» i en lett slentrende utgave. Sigvart Dagsland får også slippe til med «De skulle begrave en konge stor» og en duett med Eggum selv. Selvsagt får publikum også klassiske Eggum-hits som «Stilig», «Ryktet forteller» og «Kor e alle helter hen».

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

Tror nesten at Grieghallen kan gjøre klart for et par kvelder i desember 2031. Da fyller Jan Eggum 80 år og det burde ikke forbause noen om det er duket for en ny jubileumskonsert.