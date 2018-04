Den folkekjære forfatteren døde av kreft 73 år gammel. – Han skrev om mennesker hvis historie ikke har blitt fortalt, sier forfatter og venn, Tove Nilsen.

Jon Michelet døde lørdag kveld. Det opplyste Ingeri Ekeberg, forlagssjef i Oktober til VG som først meldte saken.

Forfatteren har gjennom flere tiår blitt én av landets mest kritikerroste og mestselgende forfattere.

De siste årene har forfatteren gitt viktige bidrag til historien om krigsseilerne.

– Jeg har fått utrolig mange tilbakemeldinger fra pårørende av krigsseilere som skriver at de gjennom bøkene mine har fått høre historier som deres far, bror eller onkel aldri fortalte, sa Michelet i et intervju med BT i oktober 2016.

Forfatter og datter

– Et raust menneske

– Det han har gjort på tampen av livet for å skrive om krigsseilerne, er uvurderlig. Han skrev frem mennesker hvis historie ikke har blitt fortalt, men som angår mennesker overalt du kommer i Norge, sier forfatter og venn Tove Nilsen på telefon fra Roma.

Nilsen og Michelet har vært nære venner i flere tiår.

– Det er en trist dag. Jon var en venn og vi har jobbet sammen siden vi var unge. Han var et stort menneske med plass til så mye i seg, sier hun.

Nilsen omtaler Michelet som et raust og varmt menneske.

– Faren min var svært gammel og hadde et ønske om å hilse på Jon. Han tok seg tid til å komme opp og ta bilde med far. Jon hadde et sånt blikk for folk og det viser seg også i bøkene hans, sier hun.

– Jeg kommer til å savne ham så veldig.

En krigsseilers hverdag

– Dypt elsket

I en pressemelding fra Forlaget Oktober skriver presseansvarlig Marte Nøklegård Dahl: Jon Michelet døde lørdag kveld etter lengre tids sykdom. Michelet døde fredelig og rolig, med alle sine nærmeste rundt seg.

– Han var dypt elsket, og han kommer til å bli dypt savnet, sier hans kone Toril Brekke på vegne av familien.

John Michelet jobbet helt frem til det siste med det avsluttende bindet av storverket «En sjøens helt». Dette gedigne verket vil bli stående for ettertiden som den store norske sjøromanen. Med verket «En sjøens helt» har Michelet gitt krigsseilerne et minnesmerke som vil leve i generasjoner fremover. «En sjøens helt. Krigerens hjemkomst» vil bli utgitt til høsten på Forlaget Oktober.

– Et gnistrende forfatterskap

Michelet var tidligere ansvarlig redaktør i Klassekampen og jobbet tett med nåværende redaktør, Bjørgulv Braanen.

– Han var en utrolig varm og raus person, jeg tror knapt jeg har møtt noen som var hadde mer omtanke for folk enn ham. Jon betydde mye for redaksjonen og for meg også, sier han.

– Han har hatt en forfatterskap det gnistrer av, fra kriminalbøker til disse bøkene om krigsseilerne, som han fikk enorm respons for. Det var så mange som sendte inn historier om familie og slektninger. Den jobben han gjorde der står det veldig respekt av, legger Braanen til.

Michelets mange fasetter har satt preg på Klassekampens redaktør.

– Det var moro å se at han hadde mange liv. Alt fra forlagsredaktør, via journalist til krimforfatter, og dette siste løpet med krigsseilerbøkene. det er imponerende.

– Enorm kraftanstrengelse

– Jon gjorde en enorm kraftanstrengelse på slutten for å bli ferdig med siste bind om krigsseilerne, og han var veldig stolt og lettet over at at han klarte det, sier Toril Brekke.

Jon Michelet ble født i 1944 og debuterte som forfatter i 1975 med romanen «Den drukner ei som henges skal.»

Med romanene om Wilhelm Thygesen fornyet han den norske krimlitteraturen, og ble tildelt Rivertonprisen for beste norske kriminalroman to ganger. For «Hvit som snø» (1980) og «Den frosne kvinnen» (2001).

I 2009 ble «Hvit som snø» kåret til den tredje beste krimboken gjennom tidene av Dagbladet.

For sitt arbeid med å løfte frem krigsseilernes skjebne ble Jon Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederpris i 2015, Anders Jahres kulturpris i 2016 og Erik Byes minnepris i 2017.

– Uvanlig raus

Verket «En sjøens helt» er også i ferd med å realiseres som TV-serie for NRK.

I sitt yrkesaktive liv var Michelet sjømann, bryggearbeider, journalist, forlagssjef i Oktober og redaktør av Klassekampen.

Jon MIchelet hadde en solidaritet og et engasjement som aldri hvilte. Han var en uvanlig raus person, full av fortellinger og kunnskap om en forbløffende mengde emner. Hans bortgang er et stort tap for norsk litteratur, melder Forlaget Oktober.