Se hva du kan finne på i ukens fem fine.

KONSERT: Møsters nye supergruppe

Håvard Bjelland

Hva: Konsert med The End.

Hvor: Landmark.

Når: Lørdag 21.00.

Hvorfor: Når han ikke løper rundt i rød Datarock-kjeledress, driver saksofonist Kjetil Møster med jazz og improvisasjonsmusikk i verdensklasse. Nå har han satt sammen et nytt band, The End, som med rette kan kalles en supergruppe, i alle fall innenfor det avantgardistiske sjiktet.

På trommer har Møster fått med seg Greg Saunier fra det støyende amerikanske indiebandet Deerhoof, som har holdt det gående siden 1994. Fra Sverige kommer saksofonisten Mats-Olof Gustafsson, som blant annet har spilt med Sonic Youth, og den eksperimentelle vokalisten/komponisten Sofia Jernberg. I tillegg er stavangermannen Anders Hana, blant annet kjent fra Noxagt, tilbake på gitar etter å ha konsentrert seg om tromming i flere år. Etter konserter i Oslo, København og på Landmark, har kvartetten tenkt seg rett i studio i Bergen Kjøtt for å spille inn sitt første album.

Erik Fossen

SPILL: Lær språk på den gøye måten



Hva: New Amigos språkkafé.

Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek.

Når: Lørdag 13.30.

Hvorfor: Hva er vitsen med å sitte hjemme og pugge gloser alene, når man kan lære et språk gjennom noe så sosialt som brettspill?

I 2016 fikk språkspillet New Amigos Den europeiske språkprisen. Spillet tilbyr flere språk, så når biblioteket nå inviterer til lørdagssamlinger, kan man velge mellom norsk og spansk, arabisk (syrisk), engelsk, fransk, italiensk eller tysk.

Spillebrettet består av tre baner i forskjellige farger, der man velger hvilket nivå man vil lære på. Gult er basiskunnskap med oppgaver rundt tid, uttrykk, tall og bokstaver. Oransje er litt mer avansert, med oppgaver i verb, mat og drikke, og uttrykk. Den røde banen er den vanskeligste, med oppgaver rundt dialog, setningsoppbygning, samfunn og kultur.

Spillere på ulike nivåer konkurrerer samtidig og med like store sjanser til å samle poeng.

Spillet sikter ikke mot avansert språkopplæring. Målet er å kunne føre en uformell liten samtale, selv om språket ikke nødvendigvis er helt grammatisk korrekt. Og mens du lærer språk, blir du også kjent med nye mennesker. Voila!

Britt Sørensen

FILM: Se en av de store ufo-filmene

Filmweb

Hva: «Nærkontakt av tredje grad».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag 20.15 og søndag 19.15.

Hvorfor: Er «Nærkontakt av tredje grad» en bedre film enn «Star Wars», spurte The New York Times’ kritiker Vincent Canby da han anmeldte Steven Spielbergs film høsten 1977. «Ingen av delene,» svarte Canby på sitt eget spørsmål. «Den er annerledes, og helt sin egen.»

«Nærkontakt av tredje grad» ble ikke et kultfenomen på samme måte som «Star Wars», men Spielbergs film satte standarden for ufo-filmene som skulle følge. Det alene gjør den interessant.

I tillegg er den interessant som tidsbilde. For igjen å gå til Canby i The New York Times: Han bruker deler av anmeldelsen på å beskrive 1950-tallet, preget som det var av kald krig, Korea-krig, McCarthys kommunistjakt og svartelisting og angst for atomvåpen. 1950-tallet var med andre ord preget av frykt, noe som smittet over på datidens sci-fi-filmer. Fantes det romvesener i dem, kunne du være sikker på at de hadde ondt i sinne.

Canby utroper Spielbergs film til «den beste, mest gjennomarbeidede 50-talls sci-fi-filmen som noen gang er laget, idet den låner fortellerstruktur og tematikk fra disse forgjengerne, samtidig som den forstørrer sjangeren ved å ta i bruk det aller nyeste innen film- og romteknologi.»

Førti år senere er det i seg selv gøy å se med nåtidens øyne på hva som var flunkende ny teknologi da. Dessuten fikk Vilmos Zsigmond Oscar for sitt kameraarbeid på en film som skulle sette standard for det kommende tiårets ufo-filmer, og befeste Spielberg som det regitalentet verden ante da han to år tidligere skremte vettet av publikum med «Haisommer».

Britt Sørensen

KONSERT: Nye sanger for en gammel by

Jan M. Lillebø (arkiv)

Hva: Nyttårskonserten «Sanger fra byen».

Hvor: Cornerteateret.

Når: Fredag og lørdag 20.00.

Hvorfor: Bergensere blir aldri ferdig med å hylle byen sin, men noen ganger kan det være greit å fornye virkemidlene. Noe slikt var det kanskje han tenkte, trekkspilleren Gabriel Fliflet, da han for et par år siden utfordret en rekke forfattere til å skrive nye sangtekster om Bergen.

Blant dem som bidro var Frode Grytten, Pedro Carmona-Alvarez, Bergsveinn Birgisson, Stig Holmås og Jon Fosse, mens Fliflet selv skrev musikk til tekstene. Under premieren under Festspillene i 2016 fikk han med seg en rekke kjente musikere – og noen av dem medvirker også på denne ønskereprisen, deriblant Elisabeth Moberg, Per Jørgensen og Mira og Dhipa Thiruchelvam. Forfatter Erlend O. Nødtvedt deltar dessuten som såkalt «rytmisk poet».

– Noe er veldig utadvendt, mye er poetisk og melodisk ettertenksomt, sa Fliflet da han fortalte om materialet i BT i 2016. Omtrent som bergenserne selv, altså.

Erik Fossen

KLUBB: Få full effekt på dansegulvet

Paul S. Amundsen

Hva: Full Effekt.

Hvor: Klubb Kok.

Når: Lørdag 22.30.

Hvorfor: Klubbkonseptet Full Effekt har holdt det gående lenge, og til helgen kommer årets første utgave full av fersk rap og hiphop. Noen folk har sørget for fest og danseglede på byen i en årrekke. Dessverre er det lett å glemme dem når man skal skrive helgeanbefalingene i BT, fordi man ofte ser etter noe nytt. Men er det ikke akkurat de som standhaftig sørger for at vi andre kan danse våre bekymringer vekk lørdagsnatt etter lørdagsnatt, som fortjener en anbefaling? Jo!

Mannen bak er Girson Dias. Han er også kjent fra den lettere skandaløse rapgruppen A-laget, som var med å sette i gang bergensrapsirkuset vi ser i dag. Konseptet har sørget for endeløse hete timer med rap, grime, afrobeat og hiphop på Bergens dansegulv, og kommer ikke til å vike fra oppskriften denne lørdagen heller. Legg igjen hemningene og forpliktelsene hjemme, og dans som om ingen ser deg.

Ingvild Nave