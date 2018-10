Island stakk av med både film- og litteraturprisen da Nordisk råd delte ut priser i Operaen i Oslo tirsdag kveld, mens en norsk komponist vant musikkprisen.

Den islandske filmen «Kona fer í stríd», som på norsk heter «Kvinne på krigsstien», vant tirsdag kveld Nordisk råds filmpris, mens den islandske forfatteren Audur Ava Olafsdottir ble tildelt Nordisk råds litteraturpris.

Både statsminister Erna Solberg (H), kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit var til stede under kveldens prisutdeling. Sistnevnte fikk gleden av å overrekke litteraturprisen til den islandske forfatteren.

Utgitt i 20 land

Olafsdottir er en av Islands mest kjente og populære forfattere. Hun underviser i kunsthistorie ved Universitetet på Island, har undervist ved landets teaterhøyskole og vært direktør for universitetets kunstsamlinger, opplyser hennes norske forlag Pax.

Prisvinneren skriver i mange sjangre, inkludert romaner, dramatikk og poesi. Hun fikk sitt internasjonale gjennombrudd med «Stiklingen», som var innstilt til Nordisk råds litteraturpris i 2009. Romanen ble tildelt flere priser, både på Island, i Frankrike og i Canada.

Olafsdottirs bøker er utgitt i rundt 20 land. I tillegg til nevnte «Stiklingen» og vinnerromanen «Ör» («Arr»), foreligger «Regn i november» på norsk. Fra Norge var «Jeg har ennå ikke sett verden» av Roskva Koritzinsky og «Begynnelser» av Carl Frode Tiller nominert. 29 år gamle Koritzinsky er den yngste nominerte kandidaten siden 70-tallet.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Norsk musikkpris

Den norske samtidskomponisten Nils Henrik Asheim ble tildelt Nordisk råds musikkpris for verket «Muohta» for kor og strykeorkester, som er komponert som et tilsvar til Joseph Haydns «Årstidene» fra 1801.

Juryen i Nordisk råd beskriver Asheims vinnerverk som «et stykke musikk som er intenst nåtidig og på samme tid bevisst på sin historie».

Asheim ble født i Oslo i 1960, men er nå bosatt i Stavanger. 58-åringen er utdannet ved Norges musikkhøgskole og ble tidligere i høst utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikk.

Han har tidligere vunnet en rekke priser, deriblant Spellemannprisen ved to anledninger, i henholdsvis 2005 og 2010.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Grønlandsk miljøpris

Bårdur Oskarsson fra Færøyene ble årets vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris, mens Nordisk råds miljøpris gikk til naturressursrådet i Attu på Grønlands vestkyst. Rådet ble tildelt prisen for sin innsats for å dokumentere havmiljøet og forslag til måter å forvalte det på.

Nordisk råd deler hvert år ut fem priser. Med prisene følger 350.000 danske kroner, som tilsvarer om lag 450.000 norske kroner.

I år var det Norges tur til å være vertskap for den gjeve prisutdelingen, som ble sendt på NRK. Sendingen ble ledet av Hans Olav Brenner og Linda Eide, og de musikalske innslagene ble fremført av blant andre Susanne Sundfør, Jarle Bernhoft, Dagny og Kringkastingsorkesteret.