«Operasjon Mørkemann»

Det er usympatisk å være kritisk mot den velmente barnefilmen «Operasjon Mørkemann», men det blir urettferdig å gi inntrykk av at denne når nivået til filmer som «Trio – jakten på Olavsskrinet» eller svenske «Rom 213». I de sistnevnte filmene er det ikke bare tydelig hvorfor de handler om det de handler om, men filmskaperne vet også hvordan filmene skal handle om det de skal handle om.

«120 slag i minuttet»

De ville farge Seinen blodrød, og kledde obelisken i Concorde med et rosa kondom. De konfronterte legemiddelskapenes sendrektighet og myndighetenes unnfallenhet. De kastet asken etter aids-døde på forsikringsselskapenes overdådige konferansebuffeer. De fleste aktivistene i Act Up var selv hivpositive eller aidssyke, og visste alt om hvor viktig det var å slåss mot homofobi, for sprøyte- og kondomautomater, for seksualopplysning og mot angst. Og – ikke minst – hvor livsnødvendig det var å forske frem nye medisiner.

«Vokterskene»

Året er 1915. Det blodige slaget ved Verdun ligger ett år frem i tid. Første verdenskrig skal rase i tre år til.

Med den franske landsbygden nærmest tømt for menn, sørger kvinnene for at gårdsdriften holdes i hevd. Zoom inn på aldrende Hortense der hun går krumbøyd bak plogen. Henri, mannen i huset, er gammel og revmatisk. Sønnene Constant og Georges er ved fronten, det samme er Clovis, mannen til Hortenses datter Solange.

«Jeg vet hvem du er»

Hadde utseendet alene vært nok, ville denne islandske grøsseren fått ett hjerte til. I støytene er den rett så stemningsfull og lekker å se på; med nydelige panoreringer av storslått islandsk landskap. Filmskaperne får mye gratis bare der. Ved å utnytte landskapet som sådan og det fraflyttede fiskeværet Hesteyri især, skapes en velfungerende og tematisk passende fornemmelse av å være ensom og forlatt.

«Vårt livs ferie»

Både Donald Sutherland og Helen Mirren hadde fortjent en bedre film. Det hadde også John og Ella Spencer, det eldre ekteparet de spiller.

Som pensjonert lærer i engelsk litteratur er John spesielt opptatt av Ernest Hemingway. Men han er også sterkt preget av Alzheimers. Ella er heller ikke frisk. Til de voksne barnas fortvilelse legger de likevel – eller nettopp derfor – ut på sitt livs siste ferie, i en bobil omtrent like aldrende som dem selv. Målet er å kjøre fra Massachusetts til Florida og Key West, der Hemingway i sin tid bodde.

