Da popstjernen fortalte hele verden at stemmen hans var sexy, holdt han på å dette av stolen

Colin Blunstone er fylt 77 år, men det hindrer ikke ham i å turnere hele verdens med legendariske The Zombies. Også til Bergen.

Colin Blunstone takket 17.000 publikummere da The Zombies ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2019. Nå er de klar for Bergen.

– Å turnere i min alder er ikke det samme som det var i ungdommen. Nå tar vi mye bedre vare på oss selv. Etter hver konsert er det én ting som gjelder, å komme raskest mulig tilbake til hotellrommet. Før var det da festen og galskapen startet, sier Blunstone og ler over telefonen fra England.

10. september er han klar for konsert med The Zombies i Bergen.

Ble oppløst – fikk suksess

Blunstone ble vokalist i det britiske rockebandet i 1962. Deres første hit, «She’s Not There», kom et par år etter – men da de ga ut banebrytende «Odessey and Oracle» i 1968 og året etter toppet hitlistene i USA med eviggrønne «Time Out of Season», var de for lengst oppløst.

The Zombies’ anseelse vokste og vokste med tiden, låtene er blitt brukt i filmer, reklamekampanjer og TV-serier og Rolling Stone kalte «Odessey and Oracle» et av de 100 viktigste albumene i rocken.

Her spiller The Zombies konsert i Quebec i 2019.

Blunstones solokarriere gikk også på skinner, og han spilte mye med andre artister, særlig Alan Parsons Project. Men noe manglet, så for 19 år siden gjenforente Blunstone og låtskriver/organist Rod Argent The Zombies og ga ut nye plater.

I 2018 spilte de i Bergen med Uriah Heep, og for to år siden skulle de tilbake til USF Verftet for ny konsert, men så slo koronaen inn.

– Vi avsluttet nettopp vår andre store USA-turné i 2022. Det er der vi har vårt desidert største publikum, må jeg innrømme, og derfor bruker vi mye av tiden vår der. Vi turnerte fra østkysten til vestkysten, for fulle hus, sier Blunstone.

Ble hedret av stjernene

I 2019 ble de innlemmet i det svært prestisjetunge æresgalleriet Rock and Roll Hall of Fame i USA, som er dedikert til de mest berømte og innflytelsesrike bidragsyterne innen rockemusikk.

Originalbesetningen av The Zombies i New York i 2019: (fra venstre) Rod Argent, Chris White, Hugh Grundy, og Colin Blunstone.

The Zombies kom gjennom nåløyet sammen med Roxy Music, The Cure, Radiohead og Janet Jackson. Og på scenen ble de presentert av Susanna Hoffs fra The Bangles, som midtveis i talen proklamerte at Blunstones stemme er usedvanlig sexy.

I salen kan man se ansiktsuttrykket til en veldig forbløffet sanger.

– Denne kvelden var en av de kuleste i livet mitt. Det var 17.000 i salen – på de første 15 radene er det kun musikklegender, og TV-sendingene ses av millioner. I USA kan man knapt få en større anerkjennelse, sier 77-åringen.

– Kjent for å fuske

Han synes det er en god tid både for bandet og musikk generelt – ikke minst fordi strømmetjenester og filmer har stor appetitt for låter fra 1960-tallet. Disneys «Cruella» og fjorårets gullpalmevinner i Cannes, «Titane», er to eksempler på filmer som bruker Zombies på lydsporet.

– Låtene våre får et nytt liv, og vi når nye generasjoner. Det ser vi på konsertene også. Mange unge publikummere kan låtene ord for ord, som er en liten ulempe for meg. Jeg er jo kjent for å fuske med tekstene. Så presset har virkelig økt, forklarer han lattermildt.

The Zombies spiller her på Rock and Roll Hall of Fame-showet i New York.

Han innser at det var paradoksalt at Zombies opprinnelig ble oppløst like før de nådde toppen av USA. Men han nekter å sutre.

– Jeg ville fortsette. De andre var tydelige på at de ikke ville tilbake. Jeg er jo nysgjerrig på hva som hadde skjedd hvis vi hadde satset videre, spilt konserter, gitt ut nye album, men det er over 50 år siden nå.

– Hadde du trodd for 60 år siden at du ville spille i Bergen i 2022?

– Er du gal? Da var musikken bare en hobby. Vi var fremdeles tenåringer. Men bandet vant en konkurranse. Prisen var en plateinnspilling. Dette ble til «She’s Not There». Og vi fikk spillejobber. Norge var faktisk det første landet vi spilte i utenfor England, sier Blunstone.

