– Det skal bli ganske bra og temperaturer rundt 20 grader

Meteorologen kommer med godt nytt en drøy uke før festivalstart på Bergenhus festning.

En våt dag på Bergenfest-området i 2018.

Det er lett å bli historieløs og kun huske ytterpunkt. Både i festivallivet – og i livet generelt, kanskje. De dagene solen varmet ekstra godt – og de dagene som holdt på å regne og blåse bort.

Bergenfest har absolutt ikke vært bortskjemt med perlevær opp gjennom. Fjorårets gjenganger på Bergenfest-området var regnponchoen.

Avlyst og flyttet

I 2018 ville ikke værgudene være med på utefestival i Bergen i midten av juni i det hele tatt. Den ene festivaldagen måtte den engelske singer-songwriteren George Ezra avlyse sin ettermiddagskonsert fordi regnet sprutet rett inn på scenen.

Bergenfest rykket ut og meldte på sine nettsider at; «Dette medfører at artistens tekniske utstyr ikke vil​ fungere på en sikker måte og artistens tekniske produksjon​ er av en slik størrelse at den ikke passer på andre scener enn hovedscenen Plenen».

Dermed måtte Ezra reise fra Bergen uten å ha spilt en tone.

Samme dag ble konserten til indiefavoritten Father John Misty flyttet til Bastionen og nedskalert av samme grunn; drittværet. Alle konsertene på festivalens minste scene, Hjertebank-scenen, ble bare sløyfet.

Pet Shop Boys i 2017 var en klissvåt affære. I 2019 kom både Patti Smith, Bon Iver og Robert Plant på Festningen. Regnet også. Poncho, sydvest, men også smil i 2022.

I 2017 var det ikke mye bedre. Tvert imot.

Pet Shop Boys har en sang som heter «Footsteps», med tekstlinjer som «When thunder and rain scar the windowpane once again, I want you near». Den kunne nok passet fint i settlisten til bandet på Bergenfest det året. Bergenske festivalsko vasset i sørpe og himmelen øste ned over publikummet som sang med til «Go West».

Frem til 22. juni det året hadde det regnet hver eneste bidige dag – inkludert hele Bergenfest, så klart.

Sannsynligheten er på finværets side

Så hva med i år? Onsdag 14. juni klokken 17.00 går det australske gitarfenomenet Tash Sultana på scenen som første artist ut. Festivalen avsluttes lørdag kveld med Lars Vaular ute på festivalens største scene, Plenen.

– Nei, det ser jo ikke så verst ut, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

– Hvis dagens prognoser slår til, legger han kjapt til.

– Per nå så det skal fortsette med ganske bra vært utover i neste uke. Men det er en viss usikkerhet samtidig som sannsynligheten er på finværets side. Det er større sjanse for bra vær enn veldig dårlig vær. 70/30, sier Granerød videre.

Han forteller at den nordlige og nordvestlige vinden vil roe seg til helgen. Et østlig drag kommer inn og dermed vil temperaturen øke.

– Så nå til helgen blir det nokså bra vær og temperaturer opp mot 25 grader. Om det vil bli 25 grader i neste uke er usikkert, men trolig rundt 20. Hovedusikkerheten er faktisk mandag og tirsdag, men så skal det fine været komme tilbake igjen. Men dette er langtidsprognoser og de er som langtidsprognoser alltid er; usikre.

– Vi fortjener det!

Det finnes så mange låter med «Rain» i tittelen at det også finnes kåringer av beste låter som handler om dråpene fra himmelen. I 2021 kåret magasinet Time Out, kanskje ikke så uventet, «Purple Rain» til den beste. Både Adeles «Set fire to the rain» og «November Rain» var også med på listen.

Av årets artister går det an å nevne at søstrene i First Aid Kit ved flere anledninger har spilt Lykke Li-låten «Hard Rain» på sine konserter.

Bergenfest-sjef Frank Nes har arrangert sin andel Bergenfest-dager i regn.

Frank Nes, her i gråvær, håper på finvær under festivalen i neste uke.

– Det er gode prognoser for Bergenfest, Frank. Hva gjør fint vær med gjennomføringen av en festival som Bergenfest?

– Det ville i så fall vært den aller beste gaven til både publikum, artister og alle som jobber med å arrangere festivalen. Vi fortjener det, syns jeg, svarer han.