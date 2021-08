Marcus (15) fant endelig sin perfekte rolle. Den var ikke på scenen.

Marcus Haukland var bare 13 år da han fikk jobb som inspisient på Fyllingsdalen Teater.

– Å jobbe som inspisient på DNS hadde vært en høydare, sier Marcus Haukland. Han er bestemt på et yrkesliv i scenemiljøet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Marcus Bastian Haukland har en travel sommer. Han er inspisient på Fyllingsdalen Teater, som har oppsetninger av både «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Hekseringen» på Fløyen.

Han jobber på begge. At arbeidsdagene gjerne starter 15.00 og varer til midnatt, affiserer ham ikke.

– Fordi jeg ikke ser på det som en jobb, mer som en hobby, sier han.

Teatersjef Jørn Kvist (til høyre) ved Fyllingsdalen Teater måtte bare ansette Marcus Haukland da han oppdaget tenåringens organisasjonstalent.

Dårlig av å stå på scenen

15-åringen begynte på teaterskolen på Fyllingsdalen Teater som syvåring. Den første rollen var som liten dansemus i «Hakkebakkeskogen».

Men det var ikke som skuespiller han hadde særskilte evner, skulle det vise seg. Tvert imot.

På prøvene gikk det fint. Men hver gang Marcus skulle stå på scenen foran publikum, ble han regelrett dårlig.

– Det var ikke noe moro å gå ut på scenen foran folk. Det var stress, et ork, slitsomt. Da jeg begynte å brekke meg før jeg gikk på scenen, skjønte jeg at jeg ikke ville dette.

Til slutt spurte teatersjef Jørn Kvist seg om gutten i det hele tatt ville være på scenen. Da kom det frem at Marcus aldri hadde hatt lyst til å være skuespiller.

– Det var først da Jørn spurte at jeg var tøff nok til å si det, forteller Marcus.

– Det var rett og slett ubehagelig å måtte stå på scenen foran folk, sier Marcus Haukland.

Det var organiseringen av en teaterproduksjon som fascinerte ham. Hvordan den minste ting er viktig for gjennomføringen, logistikken.

– Jeg har alltid hatt et øye for det som skjer bak scenen. Da vi for eksempel begynte å bruke mikrofoner, var jeg frivillig batterimann, som passet på at det var nok batterier, forteller Marcus.

Teatersjef Kvist skjønte at han hadde med et barn med spesielle evner å gjøre. Så han ansatte ham som inspisient, like godt.

Han er gjerne ikke ferdig på jobb før midnatt. Her er Marcus Haukland (til høyre) sammen med Kristoffer Skinlo, skuespiller i «Dyrene i Hakkebakkeskogen».

Kick av å skrive prøveplan

Slik fikk Marcus en jobb som innebærer å være regissørens høyre hånd, være bindeledd mellom de ulike faggruppene på teateret, og ha ansvar for planlegging og gjennomføring av prøver og forestillinger.

Da var han 13 år.

– Jeg liker at det er et system på ting. At ting fungerer. Tror jeg kan bli litt sprø hvis det ikke er system, forklarer Marcus.

For ham er detaljplanlegging nesten som en lek. En drøm å holde på med.

– Jeg får ordentlig kick bare av å skrive en prøveplan, lage en oversikt eller liste. Det gir meg utrolig mye glede.

Marcus Haukland trives mye bedre i kulissene enn å stå foran publikum.

Så hektet er Marcus, at han nødig slipper kontrollen – selv når han har ferie og har vikar. Han ringer gjerne daglig, følger med.

– Jeg har ikke alltid tro på at andre får det til.

Ifølge teatersjefen merker alle på Fyllingsdalen Teater at ting er mer strukturert nå med Marcus, og at det gir dem trygghet.

Marcus Haukland har kjent på å være utenfor. Ikke nå lenger.

Har funnet et fellesskap

Jobben har endret Marcus’ liv på flere måter. Han har ikke alltid følt seg som en del av gjengen opp gjennom barndommen. Nå gjør han det.

– Det er ikke tvil om at jeg har funnet et fellesskap her, slår han fast.

Hans egne erfaringer gjør at han raskt oppdager det hvis et barn på teateret ser ut til være mye alene. Marcus vil inkludere alle.

Les også 15.000 ser ham på Fløyen i sommer. Nå har 19-åringen fått drømmen oppfylt.

Marcus Haukland begynte på Fyllingsdalen Teater som liten pjokk, akkurat som Jonatan Ruben (til v.).

Jørn Kvist er full av lovord om hvor godt hans unge inspisient skjøtter en kompleks jobb.

– Marcus er et unikum. Å være inspisient betyr å forstå alles arbeidsoppgaver, i tillegg til det mellommenneskelige – som at en instruktør kan ha litt panikk før en premiere. Sånt senser Marcus.

Bjarte Hjelmeland fikk sjokk

Unggutten har allerede jobbet med mange kjente folk i bransjen. Bjarte Hjelmeland er en av dem.

Sammen med Sturle Igland Bjordal har Hjelmeland regien i «Dyrene i Hakkebakkeskogen» på Fløyen i sommer, der han har opplevd Marcus i sving.

– Jeg trodde han var mye eldre enn han var, og forholdt meg til ham som en voksen. Jeg fikk sjokk da jeg fikk vite hvor ung Marcus var, sier Hjelmeland.

Regissøren er imponert over ham.

– Han er utrolig dyktig. Å holde kontroll med en så stor faggruppe er krevende. Jeg blir veldig overrasket om jeg ikke jobber med ham senere også, sier Bjarte Hjelmeland.

Før eller siden forsvinner Marcus Haukland fra Fyllingsdalen Teater. Han har allerede fått tilbud fra et annet sted.

– Min Justin Bieber

Marcus har en stor helt – Carl Mehl, som i 43 år var inspisient på Den Nationale Scene. Nå er han pensjonist.

Da teatersjefen på Fyllingsdalen Teater fortalte Marcus at han hadde kontaktet Mehl, som gjerne ville treffe gutten, ble Marcus mer enn overbegeistret.

– Det var helt sykt! Carl Mehl er jo min Justin Bieber. Du får jo ikke noe høyere rang enn det. Så da kom det noen tårer.

Les også Første låt ble skrevet på to dager – med litt hjelp fra proffene

Første gangen Marcus og Mehl møttes, gikk de tur. De skulle gå én time. Det ble tre.

– Vi hadde god kjemi. Vi tenker litt i like baner. Det er ikke så mange som holder på med denne inspisient-greien, forteller Marcus.

Mehl husker at de møttes på Marcus’ 15-årsdag.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg trodde han var 18. Det var jo en voksen ung mann! sier Mehl.

– Tror han har en stor fremtid

Siden det første møtet har Marcus og Mehl hatt nesten daglig kontakt. På telefon, mail og sms. DNS-pensjonisten har blitt Marcus’ mentor.

Mehl har tatt vare på hver eneste prøveplan han laget på DNS. Nå har Marcus fått dem.

Også Mehl serverer lovord om den unge inspisienten.

– Han er en fantastisk og bemerkelsesverdig ung mann, og veldig dyktig. Han kunne gått inn på nesten hvilket som helst teater. Jeg tror han har en stor fremtid innen dette.

Marcus Haukland (til høyre) elsker jobben som planlegger og koordinator på Fyllingsdalen Teater. «Dyrene i Hakkebakkeskogen» på Fløyen er en av sommerens oppgaver. Fra venstre: Inga Grytten Solbu, Gunvor Bæra og Sigurd Mostrøm. Foto: Tuva Åserud

Marcus har allerede fått jobbtilbud fra et annet sted. Jørn Kvist er klar over at han kommer til å miste superinspisienten sin en dag.

– Jeg synes han skal takke ja til tilbud og sjanser som kommer, sier Kvist, og beroliger Marcus om at de nok skal klare seg på Fyllingsdalen Teater selv om han forsvinner.

For nå har de jo rutinene som Marcus har lagt.

Over sommeren begynner Marcus Haukland i tiende klasse på Skranevatnet skole. Kanskje blir det utlandet senere for å utdanne seg innen teaterproduksjon.

– Det er mye man kan bli innen teater. Man kan bli produsent en dag, eller produksjonsleder ...

– ... eller teatersjef?

– Det må tiden vise. Alt er gøy.