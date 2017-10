Her er fem fine ting du kan gjøre den siste helgen i høstferien.

FILM: Se det ultimate trekantdramaet

Filmweb

Hva: Visning av «Jules og Jim»

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag 20.00 og tirsdag 18.00.

Hvorfor: Det romantiske dramaet «Jules og Jim» har inspirert utallige unge filmskapere. Fra vår egen Joachim Trier og hans «Reprise», til internasjonale storfilmer som «Den fabelaktige Amélie fra Montmartre». «Jules og Jim» er alvorlig og humoristisk, både energisk og springende, og den representerte noe nytt da den kom ut på begynnelsen av 60-tallet.

François Truffauts «Jules og Jim» var en av de første store filmene i den såkalte franske nybølgen. Sammen med regissører som Jean-Luc Godard, som to år tidligere ga ut filmen «Til siste åndedrag», ville de skape filmer som brøt med datidens franske filmspråk. De ville ha en frisk og ungdommelig stil som dyrket filmmediets egenart.

At «Jules og Jim» og en rekke andre nybølge-filmer fortsatt vises på cinematek og filmklubber verden rundt, skulle være et godt prov på at de klarte akkurat det.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Hør storslått pop på Østre

Linn Heidi Stokkedal

Hva: Konsert med Great News.

Hvor: Østre.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: I løpet av 2015 ble Great News et av byens mest omtalte nye band. Siden den gang har de pøst ut fengende singler, men de har tatt det litt rolig på live-fronten i det siste. I hvert fall frem til nå.

Fredagens konsert er deres første skikkelige klubbkonsert i Bergen på et år, og vil antagelig gi folk en pekepinn på hva vi får høre på den litt forsinkede debutplaten. Great News fengende låter har noe litt skamløst over seg. De er ikke redde for å pøse på med effekter og storslåtte refreng, og musikken deres er en slags hybrid og amerikansk vestkystrock fra 70-tallet og mer polert studiopop fra 80-tallet.

Den slags kan jo være på sin plass når høststormene begynner å gjøre seg gjeldende her på den norske vestkysten.

Kjetil K. Ullebø

TEATER: Se den voldelige versjonen av Askepott

Hanne Marie Lenth Solbø

Hva: Askepott

Hvor: Den Nationale Scene

Når: Fredag 16.30 og søndag 15.00

Hvorfor: Mange av oss er flasket opp på de søte og snille Disney-prinsessene. Det blir betydelig mørkere når DNS introduserer publikum til sin versjon Brødrene Grimm-prinsessen Askepott. Øyne hakkes ut og tær kappes av på hennes ferd fra mishandlet stebarn til kongelig prinsesse.

Denne uken er det premiere på forestillingen som skal vises hele høsten. Eventyret er et av våre kjæreste, og nesten hele den norske befolkningen kan den tsjekkiske julefilmen om Askepott og hesten Juracek utenat. Å sette opp noe som alle kjenner fra før er både risikabelt og trygt. På den ene siden har mange et nært forhold til historien, men på samme tid er faren for å skuffe publikums forventninger større. Derfor blir det svært spennende å se hvilken mottakelse prinsessen får når teaterhoffet entrer salen for første gang denne helgen.

Ingvild Nave

KONSERT: Silkemykt og dansbart på Landmark

Håkon Gleditsch

Hva: Ivan Ave-konsert

Hvor: Landmark

Når: Lørdag 22.00

Hvorfor: Eivind «Ivan Ave» Øygarden har funnet sin egen stil i den norske rapfaunaen. Selv om fyren kommer fra nynorsk-vuggen Vinje, har han valgt å skrive engelske tekster lagt over smørmyke og harmoniske beats. 28-åringen har markert seg i den norske undergrunnen de siste årene, og kommer denne helgen tilbake til Bergen med nye låter i sekken, og et helt band bak seg.

Hans andre album «Young Eye» er nemlig like rundt hjørnet. Singelen med samme navn kom i mars og var produsert av Kaytranada, som tidligere har jobbet med store navn som Aluna George. Også Like, som har produsert for både Kendrick Lamar og Anderson. Paak har samarbeidet med telemarkingen. Det er med andre ord bare å sette listen høyt for Ivan Ave når han går på scenen på Landmark. Det bør han takle helt fint.

Ingvild Nave

PODKAST: Gave til gitarnerdene

Vegar Valde (arkiv)

Hva: «Kan du skru ned litt?», live podkast

Hvor: Apollon

Når: Torsdag 17–18

Hvorfor: Podkasten «Kan du skru ned litt?» handler om gitar. Så enkelt, og så stort. Musiker og gitarist Øyvind Blomstrøm møter gitarister for å snakke om, ja du gjettet riktig, gitaren.

Tidligere har Blomstrøm snakket gitar med artister som Monica Heldal og Petter Baarli fra Backstreet Girls. På torsdag er det bergenseren, produsenten, artisten, låtskriveren og gitaristen HP Gundersen som skal gjeste podkasten.

Gundersen har blant annet vært produsent for artister som Sondre Lerche, Olav Stedje, deLillos og Ane Brun, i tillegg til at han har hatt suksess med egne prosjekter. Deriblant dronebandet The Last Hurrah!!, hvis debutplate ble kåret til årets album av VG. BTs anmelder skrev om bandets andre utgivelse at HP Gundersen hadde fått «en ny, kunstnerisk vår».

Er man glad i gitar og åpen for gitarnerding, finnes det knapt mer passende aktiviteter i Bergen denne uken.

Guro H. Bergesen