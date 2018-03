Jan Eivind Bertelsen fra Fjorden Baby! og Marie Amdam fra Razika mener de skylder deg et «oppsig».

– Vi har en lang historie med Fjorden Baby!. Da Razika begynte, var Fjorden også ganske ferske. Det var de som sa vi måtte begynne å synge på norsk – og da gjorde jo vi selvfølgelig det, sier Razikas Marie Amdam lattermildt.

Fredag slippes den nye singelen til Obijan Obijan, som er det nye prosjektet til Jan Eivind Bertelsen fra Fjorden Baby!. Med seg på låten, «Du skylder meg et oppsig», har han fått med seg Marie Amdam fra Razika.

skjermdump

Fjorden Baby! og Razika har mye felles historie. De var begge del av den nye bølgen med norskspråklige artister som slo gjennom rundt 2010, og som har vært med på å prege norsk- og bergensk musikk siden.

Alltid skrevet låter

– Jeg møtte Marie for første gang da hun var 15 år, og jeg ble blåst vekk av den klokkeklare engleaktige, stemmen hennes. På den tiden drev Flemmet i Fjorden et studio i Vaskerelven, og vi inviterte Razika ned for å spille inn en demo. Så du kan godt si det var på tide med et samarbeid, sier Bertelsen.

Erlend H. Vikene/pressebilde

I Fjorden Baby! er Bertelsen mest kjent som trommeslager, men han har alltid vært sterkt delaktig i låtskrivingen i bandet. Bertelsen har i det hele tatt alltid skrevet låter. Helt siden han fulgte med på krigen i Bosnia i 1994, og ville redde verden med en antikrigslåt.

– Jeg fikk store nedsig på det som skjedde der. Derfor skrev jeg en tekst. «We didnt become alive to see the pain in Bosnia’s eyes. We became alive to see the peace lowering down on our world». Jeg ville vel redde verden når jeg tenker meg om, for refrenget gikk slik: «stopp the wars, yeah stopp the great famine», sier Bertelsen.

– Jeg har alltid vært sterkt delaktig i låtskriver-prosessen i Fjorden Baby!, selv om det er Sturle som for det meste som har skrevet tekstene, fortsetter Bertelsen.

Et oppsig

Man kan kanskje si at firebarnsfaren Bertelsen har litt lavere ambisjoner med låtene sine nå enn han hadde som 14-åring. Nå vil han først og fremst gi noen et «oppsig».

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Ordet «oppsig», slik det er brukt i denne sangen, er en måte å si at jeg skylder noen positiv energi. Noen gode følelser, en bukett roser, for eksempel.

– Er det virkeligheten til en firebarnsfar? Du rekker ikke redde verden, men du kan fortsatt gi noen et oppsig?

– Ja, det stemmer ganske bra.