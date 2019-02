Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

FILM: Texas kommer og tar deg

20th Century Fox Film Corp.

Hva: «Paris, Texas» av Wim Wenders (1984)

Hvor: Cinemateket USF

Når: Søndag 24. feb. kl. 19.15, onsdag 27. feb. kl. 20.00

Hvorfor: Her er tre ting det er umulig å riste av seg, hvis du en eller annen gang i livet har sett denne filmen:

Ry Cooders ualminnelig vakre, fingerplukkende, slepende, stemningsskapende gitarspor. Harry Dean Stantons læransikt, tynget ned av fire hundre års ensomhet og altfor mange tjuepakninger. Nastassja Kinskis åpne, barnaktige ansikt, en engleaktig skikkelse noen burde ta bedre vare på.

En bonusting som forblir flytende i hukommelsen din, er også selve landskapet i denne kultfilmen. Wim Wenders’ film har legendestatus, nettopp på grunn av kombinasjonen av nydelige skuespillere, natur, mysterium og alt det man ikke kan si med ord.

Et mesterverk. Så bra at det finnes et sted for retrofilm i denne byen her.

Frode Bjerkestrand

FEST: Rehabiliteringsfest på Kode

Marita Aarekol

Hva: Rehabiliteringsfest på Stenersens varehus

Hvor: Kode 2

Når: Fredag 20.00.

Hvorfor: Kode 2, Stenersen-bygget, skal straks gjennomgå en stor rehabilitering, og nå har du anledning til å oppleve dette ikoniske bygget en siste gang før det stenger. Alle utstillingssalene er revet ned, og for første gang siden 90-tallet er Stenersen-bygget nå blitt ett stort rom.

Kvelden starter med finissage og destruksjon av Ole Jørgen Næss’ verk, Flat Acrylic, i Tårnsalen i Kode 4 kl. 20.

Fra klokken 21 spiller flere kjente DJ-er i den nye storstuen. På plakaten står blant andre Annie, Miss Tati, Telephones og Kim Ann Foxman, i noe som ser ut til å kunne bli en unik kombinasjon av kunst og klubbmusikk.

Marita Ramsvik

BURSDAG: Plateselskap arrangerer fest

SYNNE SOFI BAARDSDATTER BØNES

Hva: Tik Records fyller tre år.

Hvor: Landmark.

Når: Fredag, 21.00.

Hvorfor: Bergenske Tik Records har gitt ut spennende bergensartister som Hvitmalt Gjerde, Elida Høgalmen, Kongle og Johannes Holtmon. De er ett av mange små selskaper som bidrar til at det tilsynelatende aldri slutter å spire og gro i den bergenske pop-undergrunnen.

På treårsdagen til Tik Records inntar flere nye talenter Landmark-teppet, blant andre Jonas Hibiki og Pelicat. Hibiki, som nylig ga ut den fine singelen «CASIO», er ett av mange navn det er verdt å følge på fremover.

Da gjenstår det bare å gratulere med dagen!

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Legg deg ned og lytt

Robert Jønnum

Hva: Konsert som går over en hel natt med Uur Lang Droog

Hvor: Østre

Når: Lørdag, kl. 00.00–06.00

Hvorfor: Når en gjeng med flinke musikere bestemmer seg for å spille gjennom en hel natt pirrer det nysgjerrigheten. Uur Lang Droog ble startet av Sara Bruteig Olsen og Robert Jønnum. De har fått med seg Omar Johnsen, Tomas Espedal, Ana Jorge, Mari Kvien Brunvoll, Craig Wells, Jorunn Maria Djønne og Åshild Kanstad Johnsen, og skal nå dra oss gjennom lørdagsnatten.

Uur Lang Droog vil utforske tilstanden hvor grensen mellom våkenhet og søvn viskes ut, og har lagt til rette for at folk kan legge seg ned. Det blir nok en drømmeaktig begivenhet, når du får mulighet til å sove på konserten. Man kan komme og gå på arrangementet som man vil, så her er det mulig å få en kulturell slutt på lørdagen, eventuelt start på søndagen.

Sigrid Gausen

KONSERT: Fra Voss med kjærlighet

RUNE SÆVIG (ARKIV)

Hva: Berit Ophem med flere fremfører bestillingsverket «Hildo»

Hvor: Mariakirken

Når: Onsdag 27. februar kl. 20.

Hvorfor: Da folkesanger Berit Opheim og saksofonist Tore Brunborg presenterte verket «Hildo» på fjorårets Vossa Jazz, ble de belønnet med seks hjerter og store ord fra BTs anmelder Einar Engelstad.

«Dette er real norsk eksportvare på linje med laks og olje» konkluderte Engelen. Utlandet venter kanskje fremdeles, men nå har i alle fall eksporten nådd Bergen, som kan oppleve vestlandske stev, slåtter og barnesanger i lett oppjazzede og moderniserte versjoner. Resten av ensemblet består av de garvede musikerne Stein Urheim, Steinar Raknes og Kåre Opheim, samt lyddesigner David Solheim.

Erik Fossen